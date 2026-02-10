Mientras las naciones discuten sobre el acceso a los depósitos de tierras raras, los científicos dicen que estos codiciados materiales están ocultos a simple vista y pueden extraerse sin necesidad de minería convencional.
En un laboratorio de Austria, dos científicos observan el crecimiento de un hongo. Los hongos en desarrollo forman extensas redes microscópicas llamadas micelios, que se insertan en rincones y grietas por doquier. Buscan, se extienden, se alimentan. Es a través de los millones de diminutas hebras del micelio, similares a raíces, que el hongo absorbe nutrientes. Pero algunos hongos también absorben otras sustancias. Cosas que los humanos necesitamos.
El hongo de laboratorio, en la Universidad de Viena, crece en una placa de Petri y en bolsas de plástico transparente, sobre una arcilla especial impregnada a propósito con tierras raras. Estos codiciados elementos se utilizan en baterías, imanes, dispositivos de energía renovable y otras tecnologías. Los científicos quieren comprobar si el hongo puede extraer las tierras raras para ellos. «De hecho, podría ser posible recuperar recursos», afirma Alexander Bismarck, director del grupo de ingeniería de polímeros y compuestos de la institución.
Las tierras raras son un grupo de 17 elementos metálicos , todos químicamente muy similares entre sí. Incluyen el disprosio, el itrio y el escandio, por nombrar algunos. A pesar del nombre «tierras raras», en realidad no son muy raras, sino que se encuentran dispersas en casi todo el planeta. Simplemente, estos elementos tienden a encontrarse en concentraciones bastante bajas en la mayoría de los lugares, lo que dificulta su extracción en grandes cantidades.
Dada la utilidad de las tierras raras, el interés en ellas está creciendo. El presidente estadounidense, Donald Trump, por ejemplo, afirma que Estados Unidos invertirá 12 000 millones de dólares (8 800 millones de libras) en la creación de una «reserva estratégica» de tierras raras, y últimamente ha buscado con entusiasmo el acceso a los yacimientos de tierras raras en Ucrania y Groenlandia . Actualmente, China domina la industria de las tierras raras, con aproximadamente el 70 % de la extracción y el 90 % del procesamiento de tierras raras en el país.
Investigadores de todo el mundo trabajan en nuevas formas de obtener estos elementos, desde aprovechar el poder de los hongos hasta desarrollar técnicas para separar las tierras raras de enormes cantidades de residuos industriales. Todas las economías desarrolladas requieren tierras raras en cierta medida, y de hecho, muchos países, incluido Estados Unidos, podrían extraer más tierras raras de las que necesitan a nivel nacional, reduciendo o incluso eliminando la necesidad de competir internacionalmente por estos elementos.
Si miramos los residuos con nuevos ojos, vemos un panorama diferente en términos de escasez y abundancia – Julie Klinger
El hongo tarda varias semanas en crecer en el laboratorio de la Universidad de Viena, afirma Bismarck. Él y su colega Mitchell Jones, científico de materiales, prevén usar hongos a una escala mucho mayor algún día, por ejemplo, para recuperar tierras raras de terrenos contaminados por la industria. «Podríamos hacerlo en grandes áreas y recolectar esa biomasa fácilmente con la maquinaria agrícola existente», afirma Jones, aunque admite que aún queda mucho por hacer. «Todo esto es un poco especulativo».
En esencia, se trata de un intento de reutilizar los hongos. Si bien los hongos desempeñan un papel importante en los ecosistemas, también pueden causar enfermedades u otros problemas, como la contaminación de contenedores y muestras en laboratorios. Sin embargo, conseguir que un hongo trabaje para ti podría ser una buena idea, ya que estos organismos son resistentes y pueden sobrevivir en la oscuridad. Además, crecen mucho más rápido que la mayoría de las plantas, lo que podría convertirlos en una opción especialmente adecuada para la limpieza de plantas industriales. Se trata de un proceso llamado biorremediación, pero, en este caso, también implicaría la recuperación de minerales útiles. Bismarck y Jones lo llaman «mycomining» (minería de minerales). Publicaron un artículo en 2024 que describe el concepto.
Una vez cosechados, los hongos podrían procesarse para producir biogás y quemarse como combustible, separando posteriormente las tierras raras de las cenizas producidas. Bismarck y Jones enfatizan que esta forma de recuperar tierras raras podría ser solo «complementaria». Por ejemplo, la concentración de cerio en residuos electrónicos disueltos (ordenadores viejos y otros dispositivos tecnológicos) podría ser de casi 5500 partes por mil millones, pero en los hongos, la concentración de cerio podría alcanzar solo unas 350 partes por mil millones. Además, el cultivo de hongos a gran escala podría conllevar riesgos ambientales. «¿Se está alterando realmente el bioma natural? ¿Es eso aceptable o no?», pregunta Jones.
Sin embargo, él y Bismarck no son los únicos que trabajan con hongos. Oona Snoeyenbos-West, de la Universidad de Arizona, afirma que planea fundar una empresa emergente que explorará el uso de hongos para la biorremediación y la biorrecuperación de minerales críticos, especialmente tierras raras y cobre. Snoeyenbos-West afirma que los hongos podrían provenir de sitios industriales y contaminados, ya que podrían estar genéticamente adaptados para absorber concentraciones relativamente altas de tierras raras.
Merece la pena explorar nuevos enfoques para la extracción de tierras raras, afirma Julie Klinger, profesora asociada de estudios ambientales en la Universidad de Wisconsin-Madison y autora de Rare Earth Frontiers . «Creo que encontrar la manera de obtener los materiales que necesitamos sin excavar hoyos en el suelo es realmente el camino que debemos seguir», afirma. Klinger menciona un estudio publicado en 2025 , que describe cómo muchos minerales críticos requeridos por las industrias estadounidenses, incluidas las tierras raras, ya están presentes en los montones de desechos que ensucian el país. «Si analizamos los desechos con nuevos ojos, vemos un panorama diferente en términos de escasez y abundancia», afirma Klinger.
Hace unos 15 años, la empresa francesa Rhodia anunció el desarrollo de un proceso para extraer tierras raras de bombillas fluorescentes en desuso . Posteriormente, Rhodia fue adquirida por la empresa Solvay. Una portavoz de Solvay afirma que la empresa ya no extrae tierras raras de estas bombillas porque, con la adopción de la iluminación LED, se desechan muchas menos bombillas fluorescentes que antes.
Este método de calentamiento Joule instantáneo también funciona con cenizas de carbón que contienen tierras raras (residuos de la quema de carbón) y residuos de bauxita, o lodo rojo, que se producen como desecho cuando la bauxita se procesa para crear aluminio, dice Tour.
El sistema consume mucha menos energía que los procesos tradicionales de extracción de tierras raras, que se aplican comúnmente a los minerales extraídos del suelo, y generalmente solo después de que estos se hayan transportado a largas distancias. Además, el equipo necesario es portátil. «Podemos colocarlos en plataformas y cargarlos en camiones», afirma Tour. Sin embargo, él y sus colegas aún tienen que perfeccionar el procedimiento para separar las tierras raras químicamente similares: «Esa es la parte realmente difícil».
Existen millones de toneladas de cenizas de carbón y lodo rojo que contienen tierras raras en enormes pilas de residuos en Estados Unidos, afirma Bridget Scanlon, hidrogeóloga de la Oficina de Geografía Económica de la Universidad de Texas en Austin. «Al quemar carbón, se concentran las tierras raras, ya que estas se quedan atrás», explica. En 2023, ella y sus colegas publicaron un estudio que estimó el valor de las tierras raras, solo en pilas de cenizas de carbón de Estados Unidos, en 8.400 millones de dólares (6.200 millones de libras esterlinas).
También afirma que en Estados Unidos hay disponibles aproximadamente 30 millones de toneladas de lodo rojo y que las tierras raras que contiene se encuentran en concentraciones entre 10 y 20 veces superiores a las que se encuentran de forma natural en la corteza terrestre. La universidad de Scanlon colabora con la empresa ElementUSA, que desarrolla métodos para extraer tierras raras de residuos, incluido el lodo rojo. Ellis Sullivan, director ejecutivo, explica que los detalles de cómo planean hacerlo son confidenciales, pero que el proceso implicará el uso de ácidos y extracción con disolventes, una forma de separar materiales disolviéndolos en diferentes líquidos.
ElementUSA planea recuperar la mayor cantidad posible de galio y escandio, ambas tierras raras, mediante este enfoque. Uno de los usos del escandio, por ejemplo, podría ser en aleaciones metálicas que reducen la masa de las aeronaves —posiblemente hasta en un 15% o más— y, por lo tanto, el volumen de combustible que estas necesitan consumir. Esto podría ahorrar enormes cantidades de dinero y reducir las emisiones de la aviación. Sullivan afirma que está previsto que una planta prototipo entre en funcionamiento en 2028, y una planta a gran escala a finales de 2029 o principios de 2030.
Más como esto:
• Por qué es tan difícil explotar Groenlandia
• Cómo extraer metales preciosos en tu casa
• Cicatrices de la primera prueba de minería en aguas profundas del mundo, 50 años después
Todos estos enfoques son prometedores, afirma Klinger. Sin embargo, enfatiza un punto: la razón por la que tanto material de tierras raras se encuentra entre los residuos es que, hasta la fecha, ha sido más costoso o más difícil recuperarlo de ellos que mediante la minería convencional. Las tierras raras, a pesar de su utilidad, en realidad no tienen un precio tan alto como otros elementos. «La verdadera clave está en que las tierras raras son fundamentalmente diferentes de, por ejemplo, el platino o el oro en cuanto a precio», afirma Klinger.
Por eso, todos los proyectos mencionados están considerando qué otros materiales podrían extraerse junto con las tierras raras. El carbono de las cenizas de carbón podría venderse para fabricar filtros de agua, por ejemplo. Sullivan afirma que ElementUSA pretende extraer hierro, además de galio y escandio del lodo rojo. Mientras tanto, el biogás producido por los hongos que recuperan tierras raras podría tener valor como combustible.
Pero si alguno de estos esfuerzos resulta económicamente viable, nos espera un gran premio. No solo porque los países pronto podrán obtener muchas más tierras raras a nivel nacional, reduciendo la necesidad de importaciones, sino también porque podrían limpiar entornos contaminados en el proceso.
Los gigantescos montones de cenizas de carbón, relaves mineros y lodo rojo son tradicionalmente costosos y difíciles de gestionar. Pero si los nuevos procesos permiten a los recolectores de tierras raras participar en la remediación mientras las extraen, la industria y los ambientalistas podrían dejar de discrepar sobre qué hacer con todos esos residuos. Se desencadenaría una especie de simbiosis, añade Klinger. Es como convertir un hongo de una amenaza a un aliado.
—