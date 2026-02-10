Mientras las naciones discuten sobre el acceso a los depósitos de tierras raras, los científicos dicen que estos codiciados materiales están ocultos a simple vista y pueden extraerse sin necesidad de minería convencional.

En un laboratorio de Austria, dos científicos observan el crecimiento de un hongo. Los hongos en desarrollo forman extensas redes microscópicas llamadas micelios, que se insertan en rincones y grietas por doquier. Buscan, se extienden, se alimentan. Es a través de los millones de diminutas hebras del micelio, similares a raíces, que el hongo absorbe nutrientes. Pero algunos hongos también absorben otras sustancias. Cosas que los humanos necesitamos.

El hongo de laboratorio, en la Universidad de Viena, crece en una placa de Petri y en bolsas de plástico transparente, sobre una arcilla especial impregnada a propósito con tierras raras. Estos codiciados elementos se utilizan en baterías, imanes, dispositivos de energía renovable y otras tecnologías. Los científicos quieren comprobar si el hongo puede extraer las tierras raras para ellos. «De hecho, podría ser posible recuperar recursos», afirma Alexander Bismarck, director del grupo de ingeniería de polímeros y compuestos de la institución.

Las tierras raras son un grupo de 17 elementos metálicos , todos químicamente muy similares entre sí. Incluyen el disprosio, el itrio y el escandio, por nombrar algunos. A pesar del nombre «tierras raras», en realidad no son muy raras, sino que se encuentran dispersas en casi todo el planeta. Simplemente, estos elementos tienden a encontrarse en concentraciones bastante bajas en la mayoría de los lugares, lo que dificulta su extracción en grandes cantidades.

Dada la utilidad de las tierras raras, el interés en ellas está creciendo. El presidente estadounidense, Donald Trump, por ejemplo, afirma que Estados Unidos invertirá 12 000 millones de dólares (8 800 millones de libras) en la creación de una «reserva estratégica» de tierras raras, y últimamente ha buscado con entusiasmo el acceso a los yacimientos de tierras raras en Ucrania y Groenlandia . Actualmente, China domina la industria de las tierras raras, con aproximadamente el 70 % de la extracción y el 90 % del procesamiento de tierras raras en el país.