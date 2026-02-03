Se ha producido una gran manifestación de dolor en Nigeria tras la muerte de un aspirante a cantante que falleció el sábado tras ser mordido por una serpiente en la capital, Abuja.
Los videos compartidos en las redes sociales muestran a un cuidador de serpientes sacando una de su apartamento, mientras se puede escuchar a personas cercanas gritar: «¡Es una cobra!».
Un amigo cercano, Sam Ezugwu, cofundador y director musical del Coro Amemuso donde ella cantaba, dijo a la BBC que Nwangene era una «estrella en ascenso».
Dijo que ella planeaba dar su primer concierto en solitario a finales de este año. Además, era arquitecta de profesión.
Dijo que más tarde se encontraron dos serpientes en la casa.
Primero buscó tratamiento en una clínica cercana, pero no tenían ningún antiveneno, así que fue a un hospital.
Ezugwu dijo que acudió de inmediato al hospital el sábado tras enterarse de que la habían llevado allí. Añadió que el hospital tenía uno de los antídotos necesarios, pero no el otro.
«Mientras intentaban estabilizarla, no podía hablar, pero sí hacer gestos con las manos. Le costaba respirar», añadió.
Ezugwu dijo que salió a buscar el antiveneno que faltaba, pero cuando regresó descubrió que la niña había muerto.
Dijo que todo el coro fue al hospital esa noche, «esperando que ocurriera un milagro».
En un comunicado, el hospital negó que el veneno no estuviera disponible y dijo que las afirmaciones de que su respuesta había sido inadecuada eran «infundadas y no reflejan la realidad de la situación».
El Centro Médico Federal de Jabi informó el domingo: «Nuestro personal médico brindó un tratamiento inmediato y adecuado, que incluyó maniobras de reanimación, líquidos intravenosos, oxígeno intranasal y la administración de un antiveneno polivalente para serpientes».
Señaló que una evaluación exhaustiva pero rápida reveló que Nwangene había sufrido graves complicaciones por la mordedura. Su estado empeoró repentinamente antes de ser trasladada a cuidados intensivos, añadió, y los médicos no pudieron reanimarla.
“Respaldamos la calidad de atención y la dedicación que nuestro equipo demuestra diariamente”.
Obinna describió a su amiga como «una chica muy maravillosa, es humilde, muy inteligente y muy talentosa».
«Todos estamos destrozados. No pudimos dormir por la noche.»
La muerte de Nwangene se produce en medio de un renovado debate en Nigeria sobre la calidad de la atención médica y la seguridad de los pacientes, tras una serie de acusaciones de negligencia médica.
Entre ellos se incluye la reciente muerte del hijo de 21 meses de la novelista Chimamanda Ngozi Adichie. En ese caso, el hospital ha negado cualquier irregularidad.
En respuesta a la protesta pública, el ministro de salud de Nigeria reconoció «desafíos sistémicos» en el sistema de salud y anunció la creación de un grupo de trabajo nacional sobre «gobernanza clínica y seguridad del paciente».
Se cree que la mayoría de las víctimas de mordeduras de serpiente en Nigeria viven en áreas rurales y muchos nigerianos están conmocionados por la muerte de Nwangene en una zona exclusiva de la capital.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que las mordeduras de serpientes venenosas son un problema de salud pública desatendido en muchos países tropicales y subtropicales.
En África, según la OMS, se registran anualmente entre 435.000 y 580.000 mordeduras de serpiente que requieren tratamiento. La carga recae principalmente sobre mujeres, niños y agricultores de comunidades rurales, donde los sistemas de salud son más deficientes y los recursos médicos son limitados.
Estas picaduras causan alrededor de 30.000 muertes al año en el África subsahariana, aunque algunas estimaciones sugieren que el número real es mucho mayor.
Los expertos afirman que la escasez de antiveneno es una de las principales razones por las que resulta difícil evaluar la magnitud del problema. Esto lleva a muchas víctimas de mordeduras a buscar atención médica de curanderos tradicionales, lo que a menudo implica que los casos no se registran.
Incluso cuando hay antiveneno disponible, suele ser demasiado caro y su almacenamiento es difícil porque la mayoría de los antivenenos requieren refrigeración en zonas donde el suministro eléctrico es poco fiable.