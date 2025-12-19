Tras su doblete en la victoria del St Mirren en la final de la Copa de la Liga contra el Celtic, Jonah Ayunga suma tres goles en sus últimos tres partidos en todas las competiciones, solo uno menos que sus 42 anteriores (cuatro). Ayunga nunca ha visto puerta en dos partidos consecutivos con el club.

El St Mirren está invicto en nueve partidos de la Premiership escocesa en casa contra el Livingston (5V 4E) desde una derrota por 2-0 en agosto de 2018.

Después de su victoria por 1-0 en febrero de 2024, Livingston podría asegurar dos victorias consecutivas en la Premiership sobre St Mirren por primera vez desde diciembre de 2018.

Después de su victoria por 2-0 sobre el Dundee United, el St Mirren podría acumular victorias consecutivas en la liga local por segunda vez desde el inicio de la temporada pasada, después de haberlo hecho anteriormente en marzo/abril de 2025.

Livingston solo tiene una victoria en sus 16 partidos de liga esta temporada (6D 9E), la menor cantidad de cualquier equipo en sus primeros 16 partidos de una campaña de primera división escocesa desde Gretna en 2007-08 (también una).