Se producirán cierres y desvíos de carreteras para sustituir tuberías de gas que datan de 1908.

Cadent está llevando a cabo un importante proyecto de reemplazo de tuberías de gas en Ipswich como parte de una inversión más amplia de £91 millones en el este de Inglaterra.

Entre el 5 y el 20 de enero se sustituirán las tuberías de gas de 470 metros (unos 1.550 pies) que rodean London Road.

Gavin Stuart, gerente de proyecto, dijo que Cadent había trabajado para «minimizar las interrupciones».

A partir del 5 de enero, la primera fase del proyecto se llevará a cabo a lo largo de London Road, en la intersección de Portman Road y Burlington Road. Se cerrará completamente la vía y se construirá un desvío.

Las fases dos y tres requieren el uso de semáforos y se extenderán a lo largo de London Road hasta el cruce con Elliot Street.

Otras carreteras afectadas incluyen Stevenson Road, Benezet Street, Wilberforce Road y Bulwer Road.

El gas permanecerá disponible durante la duración de las obras y la única interrupción del suministro será a las propiedades que se alimentan directamente de las tuberías que se están reemplazando, dijo Cadent.

«Hemos trabajado con el equipo local de carreteras, así como con las autoridades locales, para hacer todo lo posible y garantizar que minimizamos las interrupciones mientras realizamos estas obras esenciales», dijo Stuart.

«Si bien el proyecto se ha dividido en secciones, operaremos lo más eficientemente posible para completar el trabajo de manera oportuna.

«Cada vez que iniciamos una nueva sección, nos aseguraremos de que se actualicen todos los desvíos y, al mismo tiempo, de que los residentes tengan acceso a sus hogares».