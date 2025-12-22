Ben Stokes dijo que «absolutamente» quiere seguir siendo el capitán de Inglaterra a pesar de perder la serie Ashes en Australia en solo tres pruebas

Inglaterra fue derrotada en el quinto día de la tercera prueba en Adelaida para quedar 3-0 abajo, extendiendo una racha sin victorias en este país a 18 partidos y dejándolos sin una victoria de visitante en la serie Ashes en 14 años.

Stokes asumió el cargo de capitán tras la derrota por 4-0 aquí hace cuatro años y esta gira fue anunciada como la culminación del liderazgo del todoterreno y entrenador principal Brendon McCullum.

Cuando se le preguntó si esta pérdida le haría cuestionar su compromiso con el puesto de seleccionador inglés, Stokes dijo: «No».

Antes de esta serie, el jugador de 34 años acordó un nuevo contrato como central de Inglaterra que se extenderá hasta el final de las próximas Ashes en el Reino Unido en 2027

Es probable que esta serie derrotada, completada en solo 11 días de cricket en las primeras tres pruebas, ejerza presión sobre las posiciones de McCullum y el director de cricket Rob Key.

Dada la influencia e importancia de Stokes para el equipo de Inglaterra, al hombre de Durham probablemente se le daría la oportunidad de continuar como capitán si quiere el puesto.

Tiene un historial de lesiones accidentado: Stokes ha sufrido problemas de rodilla, tendón de la corva y hombro durante los últimos dos años.

Y el capitán ha dedicado notablemente mucha energía emocional a esta serie. Al ser expulsado en la segunda entrada del segundo Test en Brisbane, y luego en la primera entrada en Adelaida, lanzó su bate al aire en señal de frustración.

Cuando se le preguntó si todavía tiene energía para el trabajo, Stokes respondió: «Absolutamente».

Después de hacer 83 en más de cinco horas en el pliegue en las primeras entradas, Stokes no lanzó en el tercer día en Adelaida, antes de tomar la pelota al comienzo del cuarto día.

«Simplemente no me sentía bien», dijo. «Sabía que aún tenía un papel importante que desempeñar, así que no quería exponerme».

«Sentía que iba a estallar cada vez que corría tras una pelota, así que simplemente me cuidaba.

«Duermo bien toda la noche, me desperté a la mañana siguiente y estaba listo para volver a jugar, pero en realidad seguí el consejo que me dieron algunos de los chicos mayores para variar».