Tres derrotas consecutivas con un nuevo entrenador. Perdidos en las dos últimas finales de copa nacionales. Perdiendo posiciones en la Premier League escocesa.

Estos tiempos turbulentos no son a los que están acostumbrados los del Celtic. Si a esto le sumamos una campaña irregular en la Europa League y el creciente malestar entre la afición, el ambiente festivo reina a mediados de diciembre. Es más bien un desolador invierno.

Sin embargo, cualquier indicio de crisis podría ser algo prematuro. El vigente campeón está por detrás del Hearts en la liga, pero ha jugado dos partidos menos.

Además, el Celtic ha ganado nueve de los últimos 13 trofeos disponibles. Un índice de éxito tan alto es, y siempre fue, difícil de mantener, aunque es probable que el club siga siendo favorito para el título de liga y la Copa de Escocia de esta temporada.

La afición del Celtic ha expresado su opinión tras la derrota del domingo en la final de la Premier Sports Cup ante el St Mirren. Estos son algunos de los temas principales…

Se cuestiona el momento de la cita

El ex entrenador en jefe de Columbus Crew, Nancy, reemplazó a Brendan Rodgers como entrenador permanente después de que el ex entrenador del Celtic, Martin O’Neill, regresara de manera interina, supervisando siete victorias de ocho…

Scott: Pasar de ganar siete de ocho partidos con O’Neill y parecer que ganaba todos los partidos a nivel nacional, con mucha confianza, a lo que hemos visto en estos últimos tres encuentros es realmente decepcionante. El nuevo entrenador debe comprender que los jugadores del club no son lo suficientemente buenos para jugar con su sistema y tampoco se ven con la confianza para hacerlo. Después del partido contra la Roma, debería haber hecho un cambio de formación para estabilizar el rumbo y habrían tenido más posibilidades de levantar la copa. El entrenador debe pensar en el equipo y no en su visión de un 3-4-3 descabellado sin jugadores lo suficientemente buenos para ejecutar su plan.

DJR: En el mundo de los negocios tenemos un dicho: «Gana rápido, gana lento, pierde rápido o pierde lento»… Creo que el club debe reconocer que el experimento no ha funcionado. El fichaje no ha funcionado y «pierde rápido». Rescindan el contrato, contraten a Martin y acierten el fichaje en 2026 antes de que también perdamos la liga. Sean humildes. No ha funcionado. Es obvio para la afición, los exjugadores y los jugadores en el campo. Su lenguaje corporal no miente.

Sting (aunque probablemente no ese Sting): Es hora de que el accionista mayoritario actúe como lo hizo al nombrar a Martin O’Neill. La junta directiva debe asumir la responsabilidad del nombramiento de un gerente que claramente está fuera de su alcance. Es necesario realizar cambios a nivel de la junta directiva antes de cualquier nombramiento permanente. Dermot Desmond es la única persona que puede lograrlo.

Andrew: Nancy y quienes lo contrataron son los culpables de la repentina desaparición. Martin O’Neill estaba haciendo un buen trabajo con jugadores mediocres.

Tom: Por muy triste que fuera ver cómo se desarrollaba el partido, no era el momento adecuado para traer a Nancy. ¿Por qué, por qué lo cambias ahora? Déjalo para otra semana y luego vete.

Calum: Para sorpresa de nadie, salvo de la directiva del Celtic, la llegada de Nancy en esta semana monumental ha sido una auténtica calamidad. No entiendo cómo alguien podría justificar esto dejando a O’Neill al mando hasta enero, cuando Nancy podría haber tenido tiempo de implementar su propio plan de juego.

Kevin: La verdad es que no me sorprende ese resultado. No es culpa del entrenador, sino de los jugadores, en cierta medida, de cómo y por qué pueden bajar su nivel tan rápido. La directiva tiene la mayor parte de la culpa de estos tres últimos partidos. A menos que O’Neill haya declarado que quiere irse, no veo ninguna razón por la que cualquier empresa cambie algo que funciona temporalmente. Entiendo que hay que hacerlo en algún momento. La puntualidad de la directiva durante toda la temporada ha sido pésima. A veces, creo que buscan el reto de otros equipos, y de ahí los contratiempos cada tres o cuatro temporadas después del éxito. ¡Bien hecho, St Mirren! El Celtic solo tiene la culpa.