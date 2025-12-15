La Comisión de Beneficencia para Irlanda del Norte ha iniciado una investigación sobre la Iglesia Presbiteriana de Irlanda (PCI).

El jefe de la iglesia dimitió en noviembre después de «fallas graves y significativas» en la protección.

La comisión trabajará con la iglesia para garantizar que se aborden las cuestiones de protección y gobernanza y que se implementen «las medidas correctivas apropiadas».

El PCI es una organización benéfica registrada, cuya comisión está obligada por ley a «identificar e investigar casos aparentes de mala conducta o mala gestión».

Esto ocurre después de que un informe interno elaborado a raíz de las fallas de protección concluyó que el PCI estaba en una posición «vergonzosa».

Un comité superior de la iglesia ha recomendado una revisión de «cuestiones de gobernanza, cultura e integridad», así como de protección.

El informe interno y sus propuestas serán debatidos por los ministros y ancianos presbiterianos en una reunión especial en Belfast el jueves de la Asamblea General de toma de decisiones de la iglesia.

Al iniciar la investigación de la Comisión de Beneficencia, su directora ejecutiva, Frances McCandless, dijo: «La protección es fundamental para mantener la confianza pública en las organizaciones benéficas.

«Toda organización benéfica debe hacer de la seguridad y el bienestar de quienes atiende su máxima prioridad».

El Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI) anunció el mes pasado que estaba iniciando una investigación criminal sobre las preocupaciones de protección dentro de la iglesia .

El lunes, el subjefe de policía Davy Beck dijo que «estaban al tanto» del anuncio de la Comisión de Beneficencia.

Confirmó que la investigación criminal «sigue activa» y «no se verá afectada por los procesos de investigación de la Comisión de Beneficencia».

«Estamos trabajando en estrecha colaboración con la Comisión de Beneficencia y con otros socios de protección legales y comunitarios», añadió.

Este enfoque coordinado garantiza que se examinen a fondo todas las inquietudes planteadas y que se tomen las medidas adecuadas para abordar cualquier delincuencia y proteger a quienes han sido perjudicados y necesitan ayuda y apoyo para acceder a una amplia gama de servicios.

Reunión especial

La reunión especial de la Asamblea General del jueves será pública y se transmitirá en vivo por internet, sin embargo, en una carta a los ministros, hay una advertencia para cualquiera que tenga la intención de hablar.

«Es importante que no se diga nada que pueda difamar potencialmente a un individuo ni interferir con la investigación policial que está en curso», afirma la carta, firmada por dos miembros de alto rango de la iglesia.

Antes de la reunión, la Iglesia ha elaborado un informe de 23 páginas y lo ha publicado en su sitio web.

En una evaluación cruda, el informe afirma: «Además de las cuestiones de protección, existe la conciencia de que hay otros asuntos importantes que PCI debe considerar y que pueden no estar contemplados en cargos penales, pero que involucran cuestiones de gobernanza, cultura e integridad.

«Es una posición vergonzosa para una parte de la Iglesia de Jesucristo».

Se describen una serie de propuestas, entre ellas:

creación de un nuevo departamento de salvaguardia

una revisión externa e independiente de la protección

Revisión del uso de acuerdos de confidencialidad

un grupo de trabajo para analizar la gobernanza, la cultura y la integridad

‘Deficiencias significativas’

Tradicionalmente, los dos puestos permanentes más importantes de la iglesia, el de secretario general y el de secretario de la Asamblea General, recaen en la misma persona. El informe sugiere la posibilidad de dividir las funciones.

El reverendo Trevor Gribben ocupó los dos cargos durante 11 años hasta que se convirtió en el líder de la iglesia, conocido como moderador, en junio.

Dimitió a finales del mes pasado a raíz de las revelaciones sobre fallos en la protección.

Dijo en ese momento: «Aunque no soy directamente responsable de la prestación profesional de la protección dentro de la Iglesia, no obstante, fallas graves y significativas en nuestras funciones centrales de protección ocurrieron en parte durante mi mandato como secretario general».