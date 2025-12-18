Victor Wembanyama regresó de su lesión para los San Antonio Spurs y los ayudó a llegar a la final de la Copa NBA con una victoria contra el Oklahoma City Thunder.

La sensación francesa, que se perdió 12 partidos por un problema en la pantorrilla izquierda, anotó 22 puntos cuando los Spurs vencieron dramáticamente a los campeones de la NBA por 111-109 en Las Vegas.

Wembanyama también registró nueve rebotes, dos asistencias y dos bloqueos durante sus 21 minutos en la cancha mientras el Thunder perdió por segunda vez en 26 juegos esta temporada.

«Sabía que tenía minutos limitados, así que tenía que aprovecharlos al máximo», dijo Wembanyama, de 21 años, cuyo compañero de equipo Devin Vassell anotó 23 puntos.

Ganar contra un equipo como este, puede parecer que es solo un juego, pero es un esfuerzo colectivo y no es algo fácil.

«Es apenas su segunda derrota de la temporada. Significa algo».

La Copa NBA es el torneo anual de la temporada, y todos los partidos, excepto la final, cuentan para la clasificación de la temporada regular.

El Thunder fue derrotado en la final del año pasado por los Milwaukee Bucks y su racha de 16 victorias consecutivas fue interrumpida por los Spurs, que los dejaron eliminados de la competición de esta temporada.

Oklahoma City había igualado el mejor comienzo de temporada de 25 juegos cuando tuvieron marca de 24-1 al vencer a los Phoenix Suns en los cuartos de final, pero ahora han tenido el segundo mejor comienzo de campaña después de 26 juegos, ya que los Golden State Warriors tuvieron marca de 25-1 en la misma etapa en 2015-16.

Shai Gilgeous-Alexander, el actual Jugador Más Valioso de la NBA, fue el máximo anotador del Thunder contra los Spurs con 29 puntos, el máximo del partido.

San Antonio jugará la final contra los New York Knicks tras vencer a los Orlando Magic por 132-120.

Jalen Brunson anotó 40 puntos, la mayor cantidad de la temporada, para inspirar a los Knicks a la victoria, mientras que su compañero de equipo Karl-Anthony Towns agregó 29 puntos.

«Salimos aquí e hicimos exactamente lo que dijimos que queríamos hacer, que era jugar al baloncesto de los Knicks», dijo Towns.