Ya se han anunciado las sedes que acogerán la Vuelta a Gran Bretaña masculina de ciclismo de 2026.

Las dos primeras etapas de la prueba profesional de ciclismo en ruta, que atrae a los mejores competidores de todo el mundo, se celebrarán en Lincolnshire el 2 de septiembre.

Las siguientes fases se celebrarán en East y North Yorkshire antes de concluir en Scottish Borders el domingo 6 de septiembre.

Jonathan Day, director de eventos de British Cycling Ventures, afirmó que sería un evento memorable y que, con suerte, inspiraría a más personas a subirse a la bicicleta y «llevar una vida más saludable».

Imágenes de Getty Lincoln es conocido por la agotadora subida por las calles empedradas de Michaelgate.

La primera etapa comenzará y terminará en Lincoln, antes de dirigirse a la costa para la segunda etapa entre Boston y Skegness.

La carrera se traslada después a Hull, antes de adentrarse en los Wolds para la meta en Beverley, East Yorkshire.

A continuación, North Yorkshire acogerá la cuarta etapa, que comenzará en Helmsley y finalizará en Leyburn.