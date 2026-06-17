Ya se ha anunciado el recorrido del Tour de Gran Bretaña de 2026.

Ya se ha anunciado el recorrido del Tour de Gran Bretaña de 2026.

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Ya se han anunciado las sedes que acogerán la Vuelta a Gran Bretaña masculina de ciclismo de 2026.

Las dos primeras etapas de la prueba profesional de ciclismo en ruta, que atrae a los mejores competidores de todo el mundo, se celebrarán en Lincolnshire el 2 de septiembre.

Las siguientes fases se celebrarán en East y North Yorkshire antes de concluir en Scottish Borders el domingo 6 de septiembre.

Jonathan Day, director de eventos de British Cycling Ventures, afirmó que sería un evento memorable y que, con suerte, inspiraría a más personas a subirse a la bicicleta y «llevar una vida más saludable».

Getty Images Ciclistas subiendo a toda velocidad por una calle empedrada, con gente de pie en un sendero animándolos.Imágenes de Getty
Lincoln es conocido por la agotadora subida por las calles empedradas de Michaelgate.

La primera etapa comenzará y terminará en Lincoln, antes de dirigirse a la costa para la segunda etapa entre Boston y Skegness.

La carrera se traslada después a Hull, antes de adentrarse en los Wolds para la meta en Beverley, East Yorkshire.

A continuación, North Yorkshire acogerá la cuarta etapa, que comenzará en Helmsley y finalizará en Leyburn.

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