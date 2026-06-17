El músico estadounidense de pop alternativo y personalidad de internet Oliver Tree fue una de las seis personas que murieron cuando el helicóptero en el que viajaba colisionó con otro en Brasil.

El piloto, de 32 años, se encontraba de gira mundial cuando ocurrió el accidente sobre Río de Janeiro el domingo. Uno de los helicópteros se estrelló contra el aparcamiento de un concesionario, incendiando alrededor de 20 vehículos.

Las imágenes difundidas por los medios brasileños muestran uno de los helicópteros cayendo del cielo, así como llamas y una densa columna de humo que se eleva desde el lugar del accidente.

Las autoridades afirman que ya se ha iniciado una investigación para determinar la causa de la colisión.

El Cuerpo de Bomberos Militares del Estado de Río de Janeiro informó que fue alertado del accidente alrededor de las 09:00 hora local (12:00 GMT).

Según la agencia Associated Press, se cree que el creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, también conocido como Gaspi, se encontraba en uno de los helicópteros.

Los demás pasajeros que figuraban en la lista del helicóptero eran Lucas Brito Chaves, Lucas Vignale y el piloto Alexandre Souza. En la lista de la tripulación del segundo helicóptero solo aparece el piloto, Charles Marsillac.

Tree, cuyo nombre de nacimiento es Oliver Tree Nickell y que nació en Santa Cruz, California, en 1993, saltó a la fama en 2016 tras hacerse viral en las redes sociales.