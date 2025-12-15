Se han gastado decenas de miles de libras en andamios instalados alrededor de un aparcamiento municipal valorado en 13,9 millones de libras, inaugurado hace tres años.

El aparcamiento de Vicus Way en Maidenhead, Berkshire, se ha utilizado desde diciembre de 2022, pero los problemas de drenaje han afectado a los ascensores en el interior.

Un trozo de hormigón se cayó del edificio y desde mayo de 2024 se necesitaron andamios a su alrededor, según consta en los documentos del Royal Borough of Windsor and Maidenhead.

Los concejales dijeron que se debería crear un grupo de trabajo y finalización para abordar las preocupaciones sobre el estacionamiento y otros en el distrito.

La autoridad dijo que costó £11,7 millones construir el estacionamiento de Vicus Way y £2,2 millones en «costos de preconstrucción».

Su estructura de acero significa que el hormigón no representa un problema estructural. No existen problemas generales de integridad y el andamio se ha conservado por razones de seguridad.

El consejo dijo que el andamio costó £ 29.000 hasta agosto y se espera que cueste £ 1.600 al mes hasta que se completen las inspecciones.

El tiempo que ha sido necesario se ha visto agravado por el hecho de que el contratista del consejo ha entrado en concurso de acreedores.

La demanda media ha aumentado en el aparcamiento de Vicus Way desde unas 1.500 personas que lo utilizan cada mes en 2023/24 a unas 2.300 personas que lo utilizan cada mes durante el ejercicio actual.

Esto ha significado que los ingresos mensuales que obtiene se han duplicado, pasando de aproximadamente £6.600 a aproximadamente £13.000 en 2025/26.

Hablando en una reunión del panel de escrutinio general y de lugar el jueves, el concejal liberal demócrata Gurch Singh dijo que Vicus Way ha sido una «verdadera zona de desastre».