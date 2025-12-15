Un hombre ha sido acusado de asesinato después de que una mujer fuera encontrada apuñalada hasta la muerte en Earl’s Court, en el suroeste de Londres.

La policía acudió a un domicilio en Old Brompton Road alrededor de las 11:15 GMT del miércoles 10 de diciembre. En el interior se encontró el cuerpo de Xiaoqing Ke, ciudadana china de 39 años.

Deepak Sandhu, de 23 años, de Newlands Avenue, Southampton, deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el lunes.

Un segundo hombre, de 47 años, arrestado en relación con la investigación, ha sido puesto en libertad bajo fianza en espera de más investigaciones.

El detective inspector Wayne Jolley de la Policía Metropolitana dijo: «Nuestros pensamientos están con la familia de Xiaoqing en este momento increíblemente difícil.

«Aunque ya se han presentado cargos contra un hombre, nuestra investigación continúa e instamos a cualquier persona que tenga información y aún no haya hablado con nosotros a que la presente».