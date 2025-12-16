Se han aprobado los planes para convertir un establo del siglo XIX en tres nuevas viviendas en el borde de una reserva natural nacional.

El comité de planificación del Ayuntamiento de Peterborough aprobó por unanimidad la solicitud de los Comisionados de la Iglesia de Inglaterra con respecto al cambio de uso del establo.

En el lugar desde 1885, el edificio, en St Johns Farmyard, cerca de Kings Cliffe Road, cerca de Wansford, está al lado de la Reserva Natural Nacional Bedford Purlieus de 520 acres.

Un concejal y algunos residentes plantearon objeciones preocupadas por el impacto ambiental, la pérdida de instalaciones comunitarias y el «estrés» de los propietarios al tener que realojar a sus caballos.

El concejal independiente de Wittering, Gavin Elsey, dijo que era «totalmente falso» que el solicitante declarara que los establos estaban fuera de uso, alegando que 16 de los 18 establos estaban previamente en uso, pero todos los usuarios fueron desalojados después de la presentación de la solicitud de planificación.

«Creo que aquí se está sentando un precedente que es bastante peligroso para nosotros como autoridad», dijo al comité.

El señor Elsey afirmó que algunos de los desalojados tuvieron que ir hasta Huntingdon para realojar a sus caballos y dijo que los propietarios le habían dicho que estaban «muy angustiados».

Consideraba que la remodelación de los establos sería una pérdida para la comunidad y que no había suficientes alternativas cercanas para justificarla.

Una residente local, Sandra Beale, argumentó que la solicitud contenía una serie de errores legales y que había una falta de respeto por la vida silvestre.

Los residentes presentaron otras siete objeciones, incluido un documento de 50 páginas enviado al consejo por un vecino que planteó varias preocupaciones sobre el impacto ambiental, el daño a las especies protegidas, problemas en la carretera y el uso de la tierra.

El oficial de caso Connor Liken señaló que una sentencia de planificación consideró que los establos eran de uso comercial y no comunitario.

El oficial de vida silvestre Rowan Rumball confirmó que el desarrollo propuesto no resultaría en ningún impacto negativo nuevo en el bosque ni en ninguna especie protegida.

El permiso de planificación se concedió por unanimidad.