El autor Tolá Okogwu, residente en Kent, ha donado 30.000 libros a escuelas del Reino Unido para niños de entornos desfavorecidos

Copias de su libro, Onyeka y la Academia del Sol, se distribuyeron a través de Bookmark Reading Charity, que lanzó su campaña Mind the Gap para ayudar a cerrar la brecha de alfabetización.

Como parte de su campaña, Mind the Gap pide a la gente que se ofrezca como voluntaria y dedique tiempo a ser lectora individual con un niño.

En el programa de Kamilah McInnis , Okogwu comentó: «Queremos que los niños lean, pero no lo harán si no lo disfrutan. Por eso, mi objetivo es devolverle la diversión a la lectura».

Fuente de la imagen,Marcapáginas Pie de foto, El pelo de Kechi va por todos lados es otro libro que Tolá Okogwu ha donado

En noviembre pasado, se distribuyeron 2.000 copias de su serie Daddy Do My Hair a través de Bookmark, y otras 25.000 copias de su otro libro, Onyeka and the Academy of the Sun, se donaron a través de Enterprise Mobility y el National Literacy Trust en 2024.

También ha donado libros a campos de refugiados en África y Asia.

«Hay muchos niños que no tienen libros en casa o no poseen su propia copia de un libro en casa», dijo Okogwu.

«Y eso es, creo, una de las cosas que más me entusiasmó de donar los libros».

Una encuesta nacional, realizada por OnePoll en nombre de Bookmark Reading Charity, descubrió que solo el 38% de los niños leen por placer con frecuencia.

Las barreras a la lectura incluyen la falta de tiempo, las distracciones digitales y la falta de acceso a la biblioteca, y estas barreras son más agudas para las familias desfavorecidas, dice Bookmark.

Esto amplía aún más la brecha de alfabetización (la discrepancia en el rendimiento de lectura entre los niños desfavorecidos y sus compañeros) y puede afectar el bienestar de los niños, dijo Okogwu.

Para combatir esto, la organización benéfica está animando a más adultos a ofrecerse como voluntarios para apoyar a los niños que se están quedando atrás en la lectura, citando que «solo una hora a la semana para encender la alegría de la lectura puede cambiar el curso del futuro de un niño».