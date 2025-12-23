A medida que se acerca el día de Navidad, una enfermera veterinaria recuerda a los propietarios cómo asegurarse de que las celebraciones festivas no terminen en una visita al veterinario.
Fiona Pitchfork, enfermera veterinaria y propietaria de Hull Vets 4 Pets, advirtió sobre los peligros ocultos para los amigos peludos durante la temporada navideña.
La Sra. Pitchfork dijo que era importante mantener algunos artículos fuera del alcance de las mascotas y no permitirles que se excedan.
«Las mascotas son realmente parte de la familia y siempre es útil pensar en cómo podemos asegurarnos de que también disfruten de las fiestas», afirmó.
Cómo mantener a las mascotas sanas en Navidad
La Sra. Pitchfork ha compartido algunos consejos para mantener a las mascotas felices y saludables durante las celebraciones navideñas:
- El alcohol, los troncos de Navidad, el relleno, el ajo, las cebollas y los pasteles de carne picada son tóxicos para las mascotas y pueden provocar vómitos y diarrea.
- Las sobras como la piel del pavo, la salsa, la salsa de pan y el queso de coliflor pueden alterar el estómago y causar problemas más graves como pancreatitis.
- Evite los huesos cocidos, ya que se astillan fácilmente y pueden causar asfixia.
- Mantenga el agua de su mascota lejos de los árboles de Navidad reales para evitar la contaminación por fertilizantes químicos y pesticidas.
- Las agujas de pino, tanto reales como artificiales, pueden ser afiladas e irritar la boca. Los espumillones, las cintas y las luces de colores también pueden ser un peligro de asfixia.
- Asegure los árboles de Navidad para evitar que los gatos los derriben
- Los regalos de comida escondidos debajo del árbol serán detectados, así que guárdelos de forma segura.
- Las flores de Pascua, el acebo, el muérdago y los lirios son venenosos y, en casos extremos, pueden causar enfermedades graves.
- Las fiestas navideñas y los invitados pueden abrumar a las mascotas, vigilarlas, asegurarse de que tengan un espacio relajante y sacarlas a pasear regularmente.
La Sra. Pitchfork agregó: «Esperamos que esta lista de verificación ayude a garantizar que las únicas sorpresas que usted y sus mascotas tendrán sean las de Santa Paws».