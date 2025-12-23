El alcohol, los troncos de Navidad, el relleno, el ajo, las cebollas y los pasteles de carne picada son tóxicos para las mascotas y pueden provocar vómitos y diarrea.

Las sobras como la piel del pavo, la salsa, la salsa de pan y el queso de coliflor pueden alterar el estómago y causar problemas más graves como pancreatitis.

Evite los huesos cocidos, ya que se astillan fácilmente y pueden causar asfixia.

Mantenga el agua de su mascota lejos de los árboles de Navidad reales para evitar la contaminación por fertilizantes químicos y pesticidas.

Las agujas de pino, tanto reales como artificiales, pueden ser afiladas e irritar la boca. Los espumillones, las cintas y las luces de colores también pueden ser un peligro de asfixia.

Asegure los árboles de Navidad para evitar que los gatos los derriben

Los regalos de comida escondidos debajo del árbol serán detectados, así que guárdelos de forma segura.

Las flores de Pascua, el acebo, el muérdago y los lirios son venenosos y, en casos extremos, pueden causar enfermedades graves.