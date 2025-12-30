La policía está buscando a un hombre que se acercó a dos peatones de manera amenazante antes de golpear la ventana de un automóvil en un parque comercial.

El incidente ocurrió en el aparcamiento del North Quay Retail Park en Lowestoft el 23 de diciembre.

Se informó que un conductor masculino de una camioneta plateada, con matrícula 58, casi atropelló a dos personas entre las 14:05 y las 14:15 horas.

Se acercó a los dos peatones que habían subido a su propio vehículo, un Ford Fiesta color negro.

Un portavoz de la policía de Suffolk dijo: «El hombre entonces inició un altercado verbal, actuando de manera amenazante hacia el hombre y la mujer en el vehículo.

«Luego golpeó la ventanilla del coche y abolló la puerta trasera del vehículo».

El conductor ha sido descrito como un hombre blanco, de unos 40 años, de complexión musculosa y con una espesa barba gris.

Llevaba ropa de trabajo de color naranja, un sombrero negro y tenía un piercing en la ceja.

La policía ahora hace un llamamiento a los testigos o a cualquier persona que tenga información sobre el incidente para que se pongan en contacto con ellos, citando el número de referencia 37/73334/25.