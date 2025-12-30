El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha dicho que la respuesta de su país a un ataque sería dura, en una aparente respuesta a una advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la reconstrucción del programa nuclear de Irán

“La respuesta de la República Islámica de Irán a cualquier agresión cruel será dura y desalentadora”, dijo Pezeshkian en la plataforma de redes sociales X.

El Sr. Pezeshkian no dio más detalles, pero su declaración se produjo un día después de que Trump sugiriera que Estados Unidos podría llevar a cabo ataques militares si Irán intentaba reconstituir su programa nuclear.

Trump hizo este comentario durante una amplia conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la propiedad de Trump en Mar-a-Lago, Florida.

Donald Trump habló durante una conferencia de prensa con Benjamin Netanyahu después de su reunión (John McDonnell/AP)

«Ahora escucho que Irán está intentando reconstruirse nuevamente», dijo Trump durante una conferencia de prensa con Netanyahu después de su reunión.

Y si lo están, tendremos que derribarlos. Los derribaremos. Los dejaremos en el olvido. Pero ojalá eso no suceda.

Los dos líderes discutieron la posibilidad de una nueva acción militar contra Teherán meses después de una guerra aérea de 12 días en junio que mató a casi 1.100 iraníes, incluidos altos comandantes militares y científicos.

El ataque con misiles de represalia de Irán mató a 28 personas en Israel.

Trump sugirió el lunes que podría ordenar otro ataque estadounidense contra Irán.

«Si se confirma, saben las consecuencias, y las consecuencias serán muy poderosas, tal vez más poderosas que la última vez», dijo Trump.

Las agencias de inteligencia estadounidenses y la Agencia Internacional de Energía Atómica evaluaron que la última vez que Irán tuvo un programa organizado de armas nucleares fue en 2003, aunque Teherán había estado enriqueciendo uranio hasta el 60%, lo que supone un paso técnico corto para alcanzar los niveles de grado armamentístico del 90%.

Mientras tanto, algunas de las protestas más grandes en tres años entraron en su tercer día el martes, tras el desplome de la moneda nacional a un mínimo histórico frente al dólar estadounidense. El presidente del Banco Central dimitió el lunes.

Según testigos y vídeos en redes sociales, se produjeron manifestaciones en Teherán y otras ciudades y pueblos. La policía disparó gas lacrimógeno en algunos lugares. Cerca de un mercado en el centro de Teherán, las imágenes mostraron a personas repeliendo a la policía y a las fuerzas de seguridad y lanzándoles piedras.

Los estudiantes universitarios también se manifestaron dentro de los campus de la Universidad de Teherán y otras universidades importantes, dijeron testigos.

El señor Pezeshkian se reunió con un grupo de empresarios para escuchar sus demandas, informaron los medios.

«La administración no escatimará esfuerzos para resolver los problemas y mejorar la situación de la sociedad», dijo Pezeshkian.

También designó al ministro del Interior, Eskandar Momeni, para dialogar con los manifestantes.

El jefe del departamento tributario del país, Mohammad Hadi Sobhanian, también dijo que el gobierno revisaría su acuerdo tributario a favor de las empresas, eliminando las multas por demoras en el pago de impuestos.

El gobierno anunció el cierre de oficinas y bancos el miércoles para gestionar el consumo energético durante el invierno, seguido de festivos semanales el jueves y el viernes. El sábado también es festivo religioso en el país.