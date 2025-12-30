Un conductor que causó la muerte de un conductor de ciclomotor «excepcional, maduro y cariñoso» ha recibido una sentencia suspendida

Isaac Hall estaba conduciendo por Ascot Drive en Derby poco antes de las 18:00 BST en junio de 2024 cuando Emily Elverson se interpuso en su camino.

El joven de 19 años impactó el lateral del Audi A1 blanco, lo que le provocó heridas mortales.

Elverson, de 28 años, de Fellows Drive, Burton-upon-Trent, se declaró culpable de causar la muerte por conducción descuidada o desconsiderada y recibió una sentencia de prisión de ocho meses suspendida por un año en el Tribunal de Magistrados del Sur de Derbyshire el miércoles.

La policía de Derbyshire dijo que el conductor acababa de terminar un turno como manejador de llamadas de gestión de contactos el 13 de junio de 2024 cuando ocurrió el accidente.

Estaba haciendo una llamada telefónica con manos libres a su novio cuando salió de Dunstall Park Road y se interpuso en el camino del ciclomotor.

El público comenzó a practicarle RCP al Sr. Hall antes de que una ambulancia lo trasladara al Hospital Royal Derby, pero fue declarado muerto poco después de su llegada.

En una declaración de impacto de la víctima leída en el tribunal, la madre del Sr. Hall, Cheryl, dijo: «La noche en que murió Isaac es algo que me perseguirá por siempre.

«Revivo el viaje en el coche de policía al hospital, el pánico repugnante, la larga espera en una pequeña habitación lateral y el momento en que entraron los médicos y nos dijeron que no había sobrevivido.

Emily Elverson fue sentenciada en el Tribunal de Magistrados de Derby el miércoles [BBC]

«Cuando me llevaron a ver el cuerpo de Isaac algo dentro de mí se rompió para siempre.

«Isaac era un joven excepcional.

«Era maduro más allá de su edad, profundamente respetuoso, tranquilo, amable y cariñoso

«Menos de dos semanas antes de morir, llegó a casa con flores para mí.

«Cuando le pregunté por qué, me dijo: «Porque eres mi mamá».

«Esas flores todavía estaban en mi mesita de noche la noche en que murió».

‘Te perdono’

Hablando de Elverson, Cheryl dijo: «No odio a la mujer cuyas acciones llevaron a su muerte

«Desde la noche en que murió, realmente he sentido pena por ella.

«Un error, un terrible, terrible error con el que tendrá que vivir por el resto de su vida.

«En realidad creo que me resultaría más difícil si estuviera en su lugar, si hubiera causado la muerte de una joven de 19 años; me resultaría incluso más difícil que perder a mi propio hijo.

«Entonces, quiero que sepas que te perdono y espero que algún día puedas perdonarte a ti mismo».