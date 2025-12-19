La frase «trabajos fantasma» puede sonar como algo de Halloween, pero se refiere a la práctica de los empleadores de anunciar vacantes que no existen.

En algunos casos, es posible que los puestos ya se hayan cubierto, pero en otros, el trabajo puede no haber estado disponible nunca.

Es un problema real y continuo en ambas orillas del Atlántico.

Hasta un 22% de los empleos anunciados en línea el año pasado eran puestos listados sin intención de contratar, según un estudio realizado en Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania por el proveedor de software de reclutamiento Greenhouse.

Un estudio independiente realizado en el Reino Unido eleva la cifra aún más: un 34%.

Mientras tanto, los datos oficiales más recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos muestran que, si bien en agosto había 7,2 millones de puestos de trabajo vacantes, solo se contrataron 5,1 millones de personas.

¿Por qué las empresas publican empleos fantasmas y qué se está haciendo para abordar el problema?

En Estados Unidos, un trabajador tecnológico en busca de trabajo llamado Eric Thompson está haciendo que los políticos de Washington DC sean cada vez más conscientes del problema.

En octubre del año pasado, el Sr. Thompson, con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico, fue despedido de una startup. Pasó los dos meses siguientes solicitando sin éxito cientos de puestos de trabajo.

«Miré de todo, postulé para puestos de mi nivel actual y para puestos más senior y junior», dice.

El Sr. Thompson se dio cuenta de que algunas de las ofertas de empleo anunciadas simplemente no existían. La experiencia lo llevó a crear un grupo de trabajo que exigía una legislación para prohibir la práctica de los anuncios de empleo falsos en Estados Unidos.

Siguiendo reuniéndose con miembros del Congreso de los Estados Unidos, ha liderado la formulación de una propuesta legislativa llamada Ley de Veracidad en la Publicidad de Empleo y Responsabilidad.

Esto exige fechas de vencimiento para las ofertas de empleo cuando la contratación se suspende o se completa, registros de contratación auditables y sanciones para los empleadores que publiquen ofertas de empleo engañosas o inexistentes. El Sr. Thompson espera que algunos congresistas patrocinen la legislación.

También ha iniciado una petición, que hasta la fecha ha conseguido más de 50.000 firmas. Además de las firmas, dice que recibe mensajes de personas que describen cómo los trabajos fantasma han minado su confianza y han afectado su salud mental. Algo que él describe como «vergonzoso».

Las legislaturas estatales de Nueva Jersey y California también están considerando prohibir los trabajos fantasma.