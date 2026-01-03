Wolverhampton ha atraído a grandes artistas a lo largo de los años, desde Will Smith hasta Bob Dylan y Blur.

Desde que los renovados Civic y Wulfrun Halls de la ciudad reabrieron sus puertas como sede de la Universidad de Wolverhampton en The Halls en 2023, muchas caras famosas han aparecido en estos recintos.

Este año habrá más de lo mismo, con actuaciones que incluyen a Robbie Williams, Kaiser Chiefs y Miriam Margolyes programadas para el próximo año.

A continuación, enumeramos 10 de los espectáculos que tendrán lugar en la Universidad de Wolverhampton en The Halls en 2026.

Robbie Williams

Fuente de la imagen,Medios de comunicación de PA Título de la imagen, Robbie Williams se irá de gira en 2026

La ex estrella de Take That de Stoke-on-Trent actuará en el lugar el 9 de febrero.

Será la cuarta y última parada de su gira británica Long 90’s 2026, durante la cual interpretará sus álbumes Life Thru A Lens y Britpop en su totalidad.

Será la única parada en Midlands de la gira de cuatro fechas, que también lo llevará a Glasgow, Liverpool y Londres.

Los Fratellis

La banda de rock escocesa The Fratellis estará en el escenario el 14 de febrero.

Con la participación de The Gulps como teloneros, el espectáculo será parte de la gira de The Fratellis por el Reino Unido para celebrar el 20° aniversario del álbum debut Costello Music.

Lanzado en 2006, el disco presenta algunos de los éxitos más duraderos de la banda, incluidos Chelsea Dagger, Henrietta y Whistle For The Choir.

Jefes del Kaiser

Título de la imagen, Los Kaiser Chiefs están de gira para celebrar su álbum debut Employment

La banda de rock indie Kaiser Chiefs traerá su gira celebrando su álbum debut Employment a la ciudad en febrero.

El disco de 2005, que incluye los éxitos Oh My God, I Predict A Riot y Everyday I Love You Less And Less, se interpretará íntegramente junto con los otros grandes éxitos de la banda.

Estarán en el recinto el día 28 de febrero.

Jeremy Kyle

El ex presentador del programa de entrevistas de ITV y locutor de radio Tells It Like It Is llegará a la Universidad de Wolverhampton en The Civic Hall el 25 de abril.

Originalmente, Kyle debía estar en la ciudad en mayo de 2025, pero se vio obligado a posponer el espectáculo debido a un «conflicto de fechas» con otro proyecto.

Al anunciar el cambio de fecha, Kyle dijo: «Estoy emocionado de verlos a todos en Wolverhampton el próximo año para lo que será un gran espectáculo».

Kraftwerk

Fuente de la imagen,EPA/Shutterstock Título de la imagen, Kraftwerk actuará en Wolverhampton en mayo

La banda electrónica alemana Kraftwerk se está preparando para su primera gran gira por el Reino Unido desde 2017.

Como parte de una serie de fechas en la primavera de 2026, el grupo actuará en la Universidad de Wolverhampton en The Civic Hall el 21 de mayo.

La gira multimedia de la banda será en parte performance y en parte instalación digital y promete ser un «espectáculo tecnológico imperdible».

Clinton Baptiste

Interpretado por el actor y comediante Alex Lowe, el popular clarividente de Phoenix Nights, Clinton Baptiste, se irá de gira en 2026.

Durante el espectáculo de Intercambio Espectral del personaje, el médium recibirá consultas de la audiencia, a las que esperará responder contactando a los espíritus para obtener respuestas.

Actuará el 17 de mayo.

Azul

La banda de chicos Blue lanzará su nuevo álbum Reflections el 9 de enero y luego realizará una gira mundial.

Conocido por los éxitos de la década de 2000 All Rise, Too Close y If You Come Back, el cuarteto está formado por Simon Webbe, Duncan James, Anthony Costa y Lee Ryan.

Se presentarán el 22 de mayo.

Miriam Margolyes

Título de la imagen, Miriam Margolyes traerá su gira Full English Live a Wolverhampton en septiembre

El actor y escritor, conocido por interpretar a la Profesora Sprout en la serie de películas de Harry Potter, ha sido descrito como «el tesoro nacional más franco de Gran Bretaña».

Full English Live de Miriam Margolyes, cuyo nombre hace referencia a su último libro, promete debates sobre recuerdos, política, suciedad y «todo lo demás».

Su gira por todo el Reino Unido llegará al lugar el 18 de septiembre.

Europa

La banda de rock sueca Europe traerá la gira The Final Countdown 40th Anniversary Tour a Wolverhampton el 2 de octubre.

El álbum de 1986 vio el lanzamiento de la canción principal, el éxito más famoso de la banda, que alcanzó el número uno en 25 países y obtuvo más de mil millones de visitas en YouTube.

El espectáculo de Wolverhampton es uno de los 19 conciertos de la gira que tendrán lugar en 12 países, incluidos Reino Unido, Países Bajos, Francia, España y Suiza.

The Archers: En vivo a los 75

El popular y duradero programa The Archers de BBC Radio 4 conmemora 75 años desde su primera emisión en 1951.