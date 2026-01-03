La actuación de los Wolves en su empate con el Manchester United subrayó lo que ya pensaba.

Sí, han perdido a un par de jugadores clave como Matheus Cunha y Rayan Ait-Nouri, pero aún tienen lo suficiente en su plantilla como para haberlo hecho mucho mejor de lo que lo han hecho esta temporada.

Esta es una semana importante para el West Ham, ya que su rival por evitar el descenso, el Nottingham Forest, será el siguiente en enfrentarse después de este partido.

Los Hammers parecen bastante desesperados, pero su reciente récord como visitantes no es tan malo. Perdieron contundentemente en el Manchester City , pero antes de eso, empataron tres veces seguidas en Bournemouth , Manchester United y Brighton .

Probablemente se sienten menos presionados cuando juegan como visitantes, pero aún así me resisto a respaldarlos para que ganen en cualquier lugar en este momento.

Opino lo mismo de los Wolves, que llevan media temporada sin ganar. Digamos que este es un empate.

La predicción de Sutton : 1-1