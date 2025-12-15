Un inquilino del ayuntamiento de Sheffield se enfrenta a una orden judicial que le obliga a instalar protección contra incendios en su piso, a pesar de creer que no cumple los estándares de seguridad.

El Ayuntamiento de Sheffield está solicitando una orden judicial en el Tribunal del Condado de Sheffield para poder acceder al apartamento de Jeremy Fisher en el bloque de pisos Hanover House en Broomhall.

En una audiencia la semana pasada, el consejo dijo que necesitaba acceder al apartamento del Sr. Fisher para instalar un sistema de nebulización como parte de las medidas de seguridad contra incendios, pero el Sr. Fisher dijo que creía que el equipo no cumplía con los estándares aceptados actualmente.

La audiencia fue aplazada hasta una fecha que se fijará en febrero.

En la audiencia del miércoles, el Sr. Fisher dijo que se prometió repetidamente un sistema de rociadores para todos los pisos de los edificios de la torre de Sheffield después de la tragedia del incendio de la Torre Grenfell en Londres en 2017, que provocó la muerte de 72 personas.

Sin embargo, según el Servicio de Informes de Democracia Local , dijo en la audiencia que en algún momento, sin ninguna explicación de por qué, se cambió a un sistema de nebulización.

Dijo que creía que eso era inapropiado y que no cumplía con los estándares británicos actuales de seguridad contra incendios en bloques de torres.

El Sr. Fisher dijo: «La contrademanda en realidad es que nos han estado acosando. No quieren hacer algunos trabajos».

Hay una lista de trabajos que han estado repitiendo en la documentación. Dos cosas que llevamos siete años queriendo, no las harán.

El señor Fisher dijo que sentía que estaba siendo castigado por resistirse a la instalación del sistema de nebulización.

«Si no quieren poner el sistema de rociadores, lo cual entiendo que sería prácticamente difícil, no aceptaríamos nada porque los sistemas de rociadores no cumplen con los estándares que usted ha afirmado».