Una barbería abrirá sus puertas a las personas sin hogar y a todos aquellos que necesiten cortes de pelo y recortes de barba gratuitos este día de Navidad.

Royal Barber en Tyldesley, Wigan, estará abierto el 25 de diciembre de 11:00 a 16:00 GMT, ofreciendo citas gratuitas a «cualquiera que pueda necesitarlo» esta Navidad.

El propietario, Shahram Hosseini, de 22 años y residente de Bolton, comentó: «Nos pareció lógico aprovechar este tiempo para contribuir. La comunidad nos brinda mucha ayuda y son muy amables, así que es lo mínimo que podíamos hacer».

El señor Hosseini ofreció por primera vez cortes festivos gratuitos la pasada Navidad: «Queremos que todos sepan que son importantes para nosotros y son importantes para el mundo, porque es Navidad y tienen que disfrutarla», dijo.

Shahram Hosseini frente a la barbería: azul con letras doradas. El cartel dice Royal Barber, abierto los 7 días de la semana.Shahram Hosseini

Royal Barber en Tyldesley, Wigan, estará abierto el 25 de diciembre de 11:00 a 16:00 GMT.

El señor Hosseini es barbero desde hace casi cinco años y abrió su tienda en Elliott Street hace poco más de un año y medio.

Dijo que la idea de ofrecer el servicio festivo gratuito se le ocurrió el año pasado.

Dijo que el año pasado acudieron 11 asistentes al servicio gratuito de Navidad. Pero este año esperaba más clientes a medida que la gente se enteraba del evento.

«Este año esperamos que vengan al menos un mínimo de 20 personas porque se lo hemos contado a todos los clientes y hemos creado conciencia», dijo.

«Esperamos que venga mucha gente porque hay mucha gente que lo necesita, gente pobre y también gente sin hogar.

«Es increíble ver la transformación», dijo.

«Sólo queremos que la gente sea feliz y sonría.

«La gente viene y no está contenta, tal vez se ven desordenados y luego los invitamos, les damos bebidas gratis, pueden comer algunos dulces o lo que quieran y luego nos dedicamos al proceso de hacerlos lucir hermosos.

«Se ve su confianza: cuando se ven 10 veces mejor, parecen estar 10 veces más felices y sonríen 10 veces mejor».

‘Un ejemplo para los demás’

El Sr. Hosseini dijo que era una «gran sensación» ayudar a la gente y «saber que estás haciendo algo bueno», pero también dijo que el acto de caridad no se trata de recibir agradecimientos.

«No lo hacemos para agradecer, no lo hacemos para apreciar, no esperamos nada a cambio; simplemente estamos ayudando.

«La caridad es importante y aunque no celebremos la Navidad, estamos dispuestos a ayudar.

«No nos costará mucho hacer esto, pero afectará a mucha gente y hará que mucha gente se sienta bien».

Añadió: «Esperamos ser un ejemplo para todos y un modelo a seguir para la gente que lo vea, y esperamos que otras empresas hagan lo mismo».