Una adolescente en tratamiento contra el cáncer grabó una canción navideña para animar a su familia después de un año difícil.

A Bethany Quinn, de 14 años, de Coalville, le diagnosticaron linfoma no Hodgkin a principios de este año y decidió escribir la canción después de enterarse de que la última etapa de su tratamiento de quimioterapia se llevaría a cabo durante Navidad, que es su época favorita del año.

Ella dijo: «Estaba pensando para mí misma, no he tenido un buen año, y apuesto a que otras personas tampoco lo han tenido, y a mi familia le encanta cuando canto.

«Entonces pensé: voy a cantar una canción para todos y animarlos».

Bethany tuvo que dejar de cantar durante ocho meses porque la quimioterapia afectó sus cuerdas vocales, pero su familia ha dicho que están encantados de que ahora pueda cantar de nuevo.

Ella y su amiga Elsie Williamson, también de 14 años, escribieron letras diferentes para la canción ‘It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas’ hace unas semanas y la llamaron «Navidad en Coalville».

La pareja grabó la canción en el teléfono de Bethany y fue compartida en línea por su madre, Rebecca Quinn.

Luego, Coalville Public Radio escuchó la canción e hizo un llamamiento a la comunidad musical local para que ayudara a Bethany a vivir la experiencia de «ser estrella por un día» y grabar profesionalmente.

HQ Recording Studio Leicester intervino y preguntó si podían ayudar a Bethany a grabar su canción.

Bethany dijo que estaba «muy agradecida» por la experiencia y el apoyo de la comunidad y no podía creer que hubiera sucedido.

Título de la imagen, Elsie Williamson ayudó a Bethany a escribir la nueva letra de la canción ‘It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas’

La madre de Bethany, Rebecca, dijo que estaba «muy triste» cuando su hija dejó de cantar después de que los médicos le aconsejaran que la quimioterapia podría afectar su voz.

«Sólo quiero verla feliz y ver una sonrisa en su rostro», dijo Rebecca.

«Me entristeció mucho que dejara de cantar durante el tratamiento, porque para eso vivía: siempre estaba cantando en el baño».

Elsie, quien coescribió la letra con Bethany, dijo que estaba «realmente feliz de poder ayudar».

«Ella ha sido una muy buena amiga para mí», añadió.

La canción fue grabada el 11 de diciembre y ha circulado por estaciones de radio comunitarias de todo el Reino Unido.