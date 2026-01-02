Ha caído nieve en todo Kent mientras el Reino Unido se prepara para temperaturas gélidas.

Algunas partes del condado se despertaron el viernes con escenas blancas e invernales.

Una advertencia amarilla de nieve y hielo de la Oficina Meteorológica para el condado estaba vigente para el viernes por la mañana y el pronosticador de la Oficina Meteorológica, Neil Armstrong, predijo que la ola de frío «podría durar hasta bien entrada la próxima semana».

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido mantiene una alerta sanitaria de frío ámbar hasta el 9 de enero, y se esperan temperaturas bajo cero durante la noche en muchos lugares.