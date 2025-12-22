Un director de escuela que envió a casa a alumnos «problemáticos» después de la inscripción para inflar las cifras de asistencia ha sido excluido de la profesión

Un panel de la Agencia de Regulación de la Enseñanza (TRA) escuchó que el director ordenó al personal que les diera a algunos estudiantes trabajo para hacer fuera de la escuela para evitar excluirlos formalmente.

El nombre del profesor, así como la escuela en la que trabajaba en la región de Yorkshire y Humber, han sido eliminados del informe de la TRA que explica los detalles del caso y publicado el viernes.

El panel descubrió que el jefe también envió correos electrónicos «maliciosos» a colegas desde cuentas anónimas cuestionando su integridad.

Un testigo dijo en la audiencia por mala conducta que el director aplicó la política de trabajo desde casa a hasta 20 «estudiantes extremadamente difíciles», algunos de los cuales fueron enviados a casa por «largos períodos de tiempo».

Se dijo que la intención de la política era reducir las cifras de exclusión de la escuela y mejorar los datos de asistencia.

Un correo electrónico del director al personal, mostrado al panel, contaba cómo quería «incomodar» a la madre de un alumno sugiriendo que solo asistieran a la escuela a las 09:00 y a las 14:00 cada día para recoger el trabajo y recibir una calificación de asistencia.

En el correo electrónico, dijo que esto «significaría que nuestra asistencia no se verá afectada» y «daría a nuestros colegas un respiro» del «comportamiento atroz» de la niña.

El director no asistió a la audiencia por mala conducta, pero en una presentación escrita negó que la política se hubiera adoptado para reducir las cifras de expulsiones y mejorar la asistencia.

Sin embargo, admitió que «tendría ese efecto».

El panel también encontró que el jefe había enviado correos electrónicos anónimos al personal que «parecían buscar menospreciarlos o ridiculizarlos».

En otra presentación escrita, su representante dijo que el jefe sentía «considerable remordimiento y vergüenza» por enviar los correos electrónicos.