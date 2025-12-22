Estados Unidos ha incautado un petrolero que había partido recientemente de Venezuela, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Es la segunda vez este mes que un barco que transporta petróleo es incautado en las costas del país.

La medida se produce después de que el presidente Donald Trump dijera el martes que estaba ordenando un «bloqueo» de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

Venezuela ha calificado la última acción estadounidense de «robo y secuestro». Anteriormente, ha acusado a la administración Trump de intentar robar sus recursos.

«Estos actos no quedarán impunes», afirmó un comunicado del gobierno venezolano, añadiendo que pretende presentar una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU y «otros organismos multilaterales y los gobiernos del mundo».

La operación, similar a la de principios de mes, estuvo a cargo de la Guardia Costera estadounidense. El buque fue abordado por un equipo táctico especializado y se encontraba en aguas internacionales cuando fue capturado.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, cuyo departamento supervisa la Guardia Costera, compartió un video de siete minutos de la operación en X.

Muestra helicópteros estadounidenses aterrizando en la cubierta de un barco con el nombre Centuries escrito en el costado.

Es un barco con bandera panameña, pero en los últimos cinco años también ha navegado bajo las banderas de Grecia y Liberia, según registros vistos por BBC Verify.

No está en la lista de buques sancionados del Tesoro de Estados Unidos.

En las últimas semanas, Estados Unidos ha estado aumentando su presencia militar en el Mar Caribe y ha llevado a cabo ataques mortales contra presuntos barcos de tráfico de drogas venezolanos, matando a unas 100 personas.

No ha aportado ninguna prueba pública de que estos buques transportaran drogas, y el ejército ha estado bajo un escrutinio cada vez mayor por parte del Congreso debido a los ataques.

La administración Trump ha acusado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de liderar una organización terrorista llamada Cártel de los Soles, lo que él niega.

Trump ha acusado al gobierno de Maduro de utilizar petróleo «robado» para «financiarse, narcoterrorista, tráfico de personas, asesinatos y secuestros».

Tras la incautación del segundo barco, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, publicó en X que Estados Unidos continuaría «llevando a cabo sin vacilación operaciones de interdicción marítima… para desmantelar redes criminales ilícitas».

«La violencia, las drogas y el caos no controlarán el hemisferio occidental».

Venezuela, que alberga las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, depende en gran medida de los ingresos provenientes de sus exportaciones de petróleo para financiar su gasto gubernamental.

El anuncio de Trump sobre un bloqueo se produjo menos de una semana después de que Estados Unidos incautara un petrolero que se cree forma parte de la «flota fantasma» frente a las costas de Venezuela, que supuestamente utilizó diversas estrategias para ocultar su trabajo.

El gobierno de Venezuela condenó la medida y Maduro afirmó que Estados Unidos «secuestró a la tripulación» y «robó» el barco .