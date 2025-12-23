Un director de escuela dijo que lo obligaron a ir a la cocina de su escuela debido a los constantes problemas con el servicio de comidas calientes proporcionado por una empresa privada.

El director de la escuela Malmesbury, Brett Jouny, dijo que G4S no había podido proporcionar «la cantidad adecuada» de personal de catering durante semanas y que los problemas habían amenazado la cena de Navidad de la escuela, que finalmente se llevó a cabo.

Dijo que además de sus tareas habituales, había estado sirviendo hamburguesas en la cafetería de la escuela «porque el número de personal disponible ha sido muy pobre».

G4S refutó las afirmaciones y dijo que había «ofrecido un servicio de almuerzo completo» con la excepción de un día a principios de diciembre.

Pero el Sr. Jouny dijo que durante un período de dos semanas G4S, que suministra comida a la escuela, había brindado un servicio que variaba desde «una oferta muy, muy escasa a algo normal».

Dijo que sólo después de «muchos gritos y mucho mal humor» se pudo llevar a cabo la cena de Navidad el miércoles con personal adicional de la agencia y un chef externo.

Un comedor escolar con placas de losa blanca y negra. También se pueden ver galletas, gorros festivos y una nevera con refrescos, con una puerta que da al exterior en el extremo derecho.

Título de la imagen,La cena de Navidad de la escuela finalmente se llevó a cabo, pero con personal de una agencia externa.

Los alumnos dijeron que la falta de comidas calientes estaba afectando su experiencia escolar.

Uno dijo que «tuvo que ir a las tiendas durante la hora del almuerzo» porque no había comida disponible, mientras que otra niña dijo que los problemas habían estado afectando su concentración en clase.

El concejal Jon Hubbard, miembro del gabinete de educación y habilidades, afirmó que el Ayuntamiento de Wiltshire estaba en contacto con la escuela y G4S. Añadió que la prioridad de la autoridad era garantizar que los alumnos recibieran un servicio de catering de calidad.