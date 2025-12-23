Un espeleólogo herido fue rescatado de un pozo de entrada de un sistema de cuevas en el Peak District.

El sábado por la tarde se llevó a cabo una operación de rescate en la entrada Flower Pot de la Caverna Carlswark de 60 m (197 pies), cerca de Stoney Middleton en Derbyshire.

Un espeleólogo sufrió una presunta fractura en la parte inferior de la pierna, dijo la Organización de Rescate de Cuevas de Derbyshire, que administró analgésicos y entablilló bajo tierra antes de subir al herido «por la incómoda tubería de entrada».

El equipo de rescate de la cueva, que contó con 14 voluntarios, entregó luego al paciente al Servicio de Ambulancias de East Midlands.