El alcalde de la región de la ciudad de Merseyside admitió que existe una «brecha de viabilidad» para uno de los proyectos emblemáticos de la zona para crear un complejo de estudios cinematográficos «Hollywood del Norte».

El sueño de la antigua sede de Littlewoods Pools en Edge Lane en Liverpool ha estado en la agenda desde 2017, pero ahora su futuro está en juego.

Steve Rotheram dijo que el sitio emblemático era literalmente un «elefante blanco», tanto por su color como por el hecho de que había permanecido vacío durante más de 30 años.

Dijo: «Hay que convertirlo en algo», mientras los políticos de Liverpool planean viajar a Downing Street en febrero para presentar el plan al gobierno con la esperanza de ganar 50 millones de libras para hacerlo realidad.

Hablando en BBC Radio Merseyside , Rotheram sugirió que el Ayuntamiento de Liverpool y la Autoridad Combinada de la Región de la Ciudad de Liverpool podrían buscar fondos prestados para poner en marcha el proyecto.

Dijo que podría darse el caso de que fuera necesario un «cóctel de financiación».

Rotheram dijo que también había hablado con la Secretaria de Cultura, Lisa Nandy, sobre el proyecto.

Steve Rotheram dijo que los políticos esperaban conseguir 50 millones de libras de financiación para hacer realidad el plan.

Pero advirtió con cautela, pues sabía que otros planes para construir estudios en otras partes del país no habían dado frutos.

«¿Eso significa que el nuestro es más viable ahora porque no tenemos esa competencia?», preguntó.

«¿O hay un problema con el espacio del estudio que hace que no se necesiten tantos? Entonces estamos analizando todos estos detalles».

Los trabajos para limpiar el sitio y hacerlo seguro comenzaron en diciembre de 2023, y el permiso de planificación se otorgó en octubre de 2024.

Está previsto que dos nuevos estudios de 20.000 pies cuadrados sean las primeras estructuras que se construyan en el terreno.

Construido en 1938, el edificio Art Decó fue desarrollado inicialmente por John Moores como sede de Littlewoods Football Pools, un negocio que tuvo 16 millones de jugadores semanales en su apogeo, hasta su cierre en noviembre de 1994.

‘Gana ganar’

En agosto se reveló que el desarrollador Capital & Centric (C&C) había iniciado conversaciones con el gobierno sobre la financiación del proyecto.

Pero la empresa dijo el verano pasado que el costo de entregar el proyecto «en el clima actual excede el valor del desarrollo terminado».

Rotheram dijo que seguía confiando en que el proyecto seguiría adelante y sugirió que podría haber otras formas, además del respaldo financiero de Whitehall, para ponerlo en marcha.

Dijo: «Tengo mucha esperanza. Tenemos que encontrar la manera; creo que siempre recurrimos a una sola fuente: la financiación gubernamental».

«Quizás necesitemos ver cómo podemos obtener una combinación de fondos, incluido algún apoyo gubernamental, pero eso podría implicar que nosotros y el Ayuntamiento de Liverpool tengamos que pedir prestado para ver si podemos conseguirlo.