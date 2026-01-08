Las gafas inteligentes, consideradas el futuro de la tecnología portátil, están resurgiendo. Sin embargo, existe la preocupación de que estos productos se utilicen para dañar, humillar y vulnerar la privacidad de las mujeres.

Oonagh afirma que un hombre la grabó con gafas inteligentes, que tienen cámaras integradas, sin su conocimiento ni consentimiento. El video se publicó en redes sociales, donde recibió cerca de un millón de visitas y cientos de comentarios, muchos de ellos sexualmente explícitos y despectivos.

«No tenía idea de que me estaba pasando esto, no consentí que se publicara, no consentí que me filmaran en secreto», dijo Oonagh.

«Realmente me asustó. Me hizo sentir miedo de salir en público».

Después de tomar el sol en la playa de Brighton el pasado mes de junio, Oonagh dice que un hombre que llevaba gafas de sol se le acercó.

Le preguntó su nombre, de dónde era y si podía darle su número.

Ella cortésmente declinó, diciendo que tenía novio.

Unas semanas después, le enviaron un video en TikTok. Era una grabación de la interacción que había tenido con el hombre, filmada desde su perspectiva. Se dio cuenta de que la había estado grabando con sus gafas.

Las gafas inteligentes permiten al usuario acceder a información y aplicaciones similares a las de un teléfono inteligente, lo que incluye usar mapas, escuchar música y grabar videos.

Fuente de la imagen,TikTok Título de la imagen, El video de Oonagh obtuvo alrededor de un millón de visitas, decenas de miles de me gusta y cientos de comentarios.

A medida que el vídeo obtenía cada vez más vistas, Oonagh dijo que tuvo una «sensación de pánico».

Dijo que además del video que revela que vive en Brighton, los comentarios estaban llenos de publicaciones abusivas.

«Estaba totalmente fuera de mi control, y eso fue lo que me asustó».

Ella informó el incidente a la policía de Sussex, pero le dijeron que no podían hacer nada, ya que no es ilegal filmar a personas en público.

«Ese tipo de interacciones les ocurren a todas las mujeres que conozco», dice, pero pensar que esas conversaciones podrían filmarse y publicarse en línea «es horrible y aterrador».

La BBC contactó al propietario de la cuenta que publicó el video de Oonagh, pero no obtuvo respuesta.

El hombre que la filmó había publicado más de cien videos similares en su página de TikTok, y no es el único que hace este tipo de contenido.

Fuente de la imagen,Georgia Poncia/BBC Título de la imagen, Kate, de Londres, dice que un hombre que llevaba gafas inteligentes se acercó a ella y la filmó sin su conocimiento ni consentimiento.

Kate también fue filmada por un hombre que llevaba gafas inteligentes.

Ella estaba en el gimnasio cuando él se acercó a ella y le pidió su número, lo cual ella rechazó.

Al día siguiente le enviaron un vídeo en TikTok de esa misma conversación.

Seis horas después de publicarse el video en línea, ya había acumulado unas 50.000 visualizaciones. El video recibió numerosos comentarios ofensivos e inapropiados sobre la apariencia y el comportamiento de Kate.

«Pensé que iba a vomitar», dijo Kate.

Estoy angustiado. La gente se burla de mí en línea, sin darse cuenta de que nada de esto se hizo con mi consentimiento.

Kate dice que está enojada con el hombre que la filmó.

Todo esto se hace por clics baratos en línea. Luego recibes un montón de comentarios desagradables que afectan tu confianza y tu autoestima.

Kate le dijo a la BBC que también había sido víctima de agresión sexual dos veces.

«A veces sientes que estás mejorando, en términos de tu salud mental, pero luego pasan cosas como esta».

Desde entonces, TikTok eliminó las cuentas que publicaron los videos de Oonagh y Kate después de que fueron denunciados a la plataforma.

Fuente de la imagen,Georgia Poncia/BBC Título de la imagen, Rebecca Hitchen, de la Coalición para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres, dice que este uso de gafas inteligentes no es sorprendente.

Rebecca Hitchen, de la Coalición para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres, dice que esta tendencia de usar gafas inteligentes para filmar a personas sin su consentimiento es «lamentablemente, muy predecible».

«Es muy obvio que este tipo de gafas serán utilizadas por agresores o como parte de conductas sexuales dañinas, de forma que las mujeres se sientan menos seguras y humilladas».