Timothée Chalamet agradeció a su novia Kylie Jenner y le dijo que la amaba desde el escenario, mientras ganaba el premio al mejor actor en los Critics’ Choice Awards de 2026 el domingo. El joven de 30 años ganó el premio por su actuación en Marty Supreme, como un ambicioso jugador de tenis de mesa que se hizo un nombre en la década de 1950. Por otra parte, la actriz irlandesa Jessie Buckley fue nombrada mejor actriz y el drama británico Adolescence también ganó cuatro premios. Conducida por la comediante y actriz Chelsea Handler, la ceremonia honró lo mejor del año en cine, streaming y televisión, según los votos de los críticos y periodistas.

Los premios Critics Choice Awards, que se celebran en el Barker Hangar del Aeropuerto de Santa Mónica en California, pueden dar un impulso a las estrellas en la carrera por los Oscar, aunque se los considera menos influyentes que muchas otras ceremonias precursoras. A continuación, siete conclusiones de la noche.

1. «Te amo», le dice Timothée a Kylie

0:30

Ver: Timothée Chalamet gana el premio al Mejor Actor en la 31ª edición anual de los Critics Choice Awards

Al aceptar su premio al mejor actor, Chalamet señaló: «Tengo que agradecer a mucha gente. No sé si volveré a estar aquí, así que denme un segundo». Pareciendo algo afectado por la victoria y tropezando un poco con sus palabras, agregó: «Joder, estoy más nervioso de lo que pensaba». El actor agradeció a sus compañeros nominados, especialmente a la estrella de Sinners, Michael B Jordan, antes de rendir homenaje al director de su propia película, Josh Safdie, por «crear un papel y una historia» para él. «Hicieron una historia sobre un sueño con el que todos nos identificamos y no le dieron un sermón al público sobre lo que está bien y lo que está mal. Creo que todos deberían estar contando historias así, así que gracias por este sueño», dijo. Pero fue su homenaje a su compañera Kylie Jenner el que acaparó los titulares. «Gracias a mi pareja de tres años. Gracias por nuestra fundación», dijo. «Te quiero. No podría hacer esto sin ti». Las cámaras luego enfocaron a la estrella de reality shows Jenner, quien se hizo famosa en el programa Keeping Up with the Kardashians, y se la vio respondiendo «Te amo».

2. Buckley elogia a su coprotagonista de Hamnet, Mescal

Imágenes Getty

La actriz irlandesa Jessie Buckley recogió el premio a mejor actriz por el drama histórico Hamnet. Adaptada de la novela de Maggie O’Farrell, la película explora la relación entre William Shakespeare y su esposa Agnes tras la muerte de su hijo de 11 años. Buckley agradeció a la directora Chloe Zhao y a sus coprotagonistas Paul Mescal y Emily Watson en su discurso de aceptación, llamando a Watson su «estrella del norte». «Chloe Zhao, me has recordado el poder de contar una historia y el viaje que puedes emprender para llegar a lo más profundo de lo que significa estar vivo. Gracias», dijo. «Paul, te amo muchísimo, hombre. Y sé que muchas otras mujeres en esta sala también lo hacen, ¡pero mala suerte! Trabajando contigo todos los días, te bebería como agua. Eres un gigante de corazón y muchas gracias por hacerme un poco más humano.

3. El éxito vertiginoso de la estrella adolescente Owen Cooper

Imágenes Getty

La estrella de adolescencia Owen Cooper, de 16 años, se llevó a casa el premio al mejor actor de reparto en una serie limitada. El drama criminal psicológico, uno de los títulos más vistos de Netflix el año pasado, sigue a un niño de 13 años arrestado por el asesinato de un compañero de clase. El joven warringtoniano Cooper agradeció a sus compañeros de reparto, colaboradores y familiares en un emotivo discurso. «El año pasado fue un verdadero torbellino para mí y mi familia. Sinceramente, cambió nuestras vidas para siempre y estamos eternamente agradecidos», dijo. Recibir este premio significa para mí más de lo que puedo expresar con palabras. Estar aquí con todos ustedes esta noche es algo que nunca olvidaré. Sus coprotagonistas Stephen Graham y Erin Doherty ganaron el premio a mejor actor y actriz de reparto en una serie limitada, respectivamente.

4. Seth Rogen ahora puede abandonar la terapia tras la victoria

Imágenes Getty

El actor canadiense Seth Rogen bromeó sobre la importancia de los premios para su salud mental y emocional al aceptar el trofeo al mejor actor en una serie de comedia para The Studio. En la comedia, Rogen interpreta a Matt Remick, el desventurado director recientemente nombrado de Continental Studios, que está desesperado por conseguir la aprobación de las celebridades mientras también intenta lograr tanto el reconocimiento de la crítica como el éxito de taquilla. «Es muy agradable ver esto de alguien a quien le importa profundamente lo que los críticos piensan de él y de su trabajo», bromeó desde el escenario. Esto es lo que busco. Puedo cancelar la terapia esta semana, así que… estoy bien. Estoy curado. Estoy bien, creo.

5. Jimmy Kimmel se burla de Donald Trump (otra vez)

Imágenes Getty

Jimmy Kimmel dijo que estaba sorprendido de ganar el premio a la mejor serie de entrevistas, antes de desentrañar un discurso de aceptación escrito cómicamente largo. Dirigiendo una indirecta a Donald Trump, Kimmel dijo que hubiera preferido ganar un «premio FIFA de la paz», en referencia al premio que recibió el presidente estadounidense en el ahora renombrado Kennedy Center durante el reciente sorteo de la Copa Mundial. El presentador de un programa de entrevistas estadounidense se disculpó recientemente por restarle importancia a la muerte del activista conservador Charlie Kirk en su regreso a la televisión, luego de haber sido inicialmente retirado del aire. El domingo, Kimmel agradeció en tono de broma a los críticos por su nombre, incluido Jeffrey Howard de KCLV-TV en Las Vegas, con quien Kimmel reveló que en realidad fue a la escuela secundaria.

6. Una batalla ganada para la película de Leonardo DiCaprio

Imágenes Getty

El thriller de acción trepidante de Leonardo DiCaprio, One Battle After Another, se llevó el premio a mejor película, mientras que Paul Thomas Anderson se llevó el premio a mejor director. La película está considerada como favorita en ambas categorías en los Oscar en marzo, compitiendo con películas como Marty Supreme, Hamnet y Sinners.

Imágenes Getty (De izquierda a derecha) Benicio del Toro, Leonardo DiCaprio, Cassandra Kulukundis, Paul Thomas Anderson y Chase Infiniti

El thriller de vampiros estadounidense Sinners ganó cuatro categorías, entre ellas mejor reparto y mejor conjunto. Por otra parte, Bridget Jones: Mad About the Boy recogió el premio a la mejor película hecha para televisión. Y el musical de fantasía de Netflix KPop Demon Hunters consiguió dos victorias: mejor película animada y mejor canción.

7. Estrellas vestidas para impresionar

La temporada de premios, por supuesto, significa que es hora de que las estrellas saquen a relucir sus mejores atuendos. Las estrellas de One Battle After Another, Chase Infiniti y Teyana Taylor, ciertamente entendieron la idea. Infiniti lució un modelo amarillo sin mangas de Louis Vuitton, mientras que el look de Taylor, inspirado en la moda masculina, diseñado por Saint Laurent, incluyó una chaqueta cruzada de lana adornada con plumas.

Imágenes Getty Teyana Taylor

Imágenes Getty Perseguir Infiniti

La estrella de Sinners, Michael B. Jordan, hizo una declaración con su traje burdeos, corbata a rayas y botas. Y Mia Goth, una de las estrellas de Frankenstein, apostó por un vestido de seda blanca hasta el suelo de Dior. La estrella de Wicked Ariana Grande también adornó la «alfombra negra» en Alberta Ferretti con Bucherer Fine Jewellery y zapatos Jimmy Choo.

Imágenes Getty Michael B. Jordan

Imágenes Getty Mia Goth

Imágenes Getty Ariana Grande

Los ganadores de la película al completo