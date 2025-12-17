Se está implementando una campaña de marketing para atraer más visitantes a Jersey.

Visit Jersey ha dicho que la campaña comenzará el 26 de diciembre y estará dirigida a personas que viven cerca de aeropuertos y puertos de ferry clave en el Reino Unido, destacando lo fácil que es llegar a Jersey y cuánto hay para disfrutar.

El promotor turístico dijo que colocaría carteles en lugares muy transitados, como estaciones de tren y el metro de Londres, y que las redes sociales también tendrían una gran presencia.

El nuevo enfoque busca desafiar las «percepciones obsoletas» de que en Jersey faltan cosas que hacer, afirmó.

Las promociones destacarán las aventuras al aire libre de la isla, su rica historia y cultura y su creciente escena gastronómica.

La atención se centró en los visitantes del Reino Unido, pero había planes para extender la campaña a Francia y Alemania a través de asociaciones con aerolíneas y operadores turísticos, dijo.

Esto ocurre cuando las últimas cifras de todos los turistas externos para el año hasta octubre mostraron que 424.400 personas habían visitado la isla, 93.300 menos que en el mismo período de 2024.