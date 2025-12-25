Las tropas ucranianas se han retirado de la ciudad oriental asediada de Siversk, mientras Rusia continúa su avance constante, aunque lento.

El ejército ucraniano dijo el martes que actuó «para preservar las vidas de nuestros soldados y la capacidad de combate de las unidades», y agregó que las fuerzas rusas tenían una «ventaja significativa en mano de obra».

La captura de Siversk acerca a Rusia a las últimas ciudades del «cinturón fortaleza» de Sloviansk y Kramatorsk aún en manos ucranianas en la región industrial de Donetsk.

Más temprano ese mismo día, las autoridades dijeron que tres personas, incluido un niño pequeño, murieron en ataques masivos nocturnos con aviones no tripulados y misiles rusos en Ucrania.

1:20

Mira: Corresponsal de la BBC en el lugar del ataque con drones en Kyiv

Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, y Moscú actualmente controla alrededor del 20% del territorio ucraniano.

En un comunicado, el ejército ucraniano dijo que las tropas rusas continuaban «acciones ofensivas activas» en el área de Siversk «a pesar de pérdidas significativas».

Agregó que las «fuerzas de defensa ucranianas habían agotado al enemigo durante la lucha por Siversk».

Antes de la invasión rusa, Siversk tenía alrededor de 11.000 habitantes.

Hace dos semanas Rusia ya había informado de su control sobre la ciudad, pero Ucrania lo negó en aquel momento.

Siversk ha sido prácticamente arrasada como ciudad tras muchos meses de duros combates.

Moscú controla actualmente alrededor del 75% de la región de Donetsk y cerca del 99% de la vecina Luhansk. Estas regiones se conocen colectivamente como Donbás.

El líder ruso, Vladimir Putin, ha advertido repetidamente que las tropas ucranianas deben retirarse de todo el Donbás o Rusia lo tomará, rechazando cualquier compromiso sobre cómo poner fin a la guerra.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha estado bajo fuerte presión de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para que ceda todo el Donbas a Rusia durante las actuales negociaciones de paz lideradas por Washington.

Hasta ahora, Zelensky ha rechazado cualquier concesión territorial y, en su lugar, ha exigido garantías de seguridad férreas para Ucrania en cualquier posible acuerdo.

Las negociaciones de paz, que incluyeron reuniones separadas de funcionarios estadounidenses con sus homólogos ucranianos y rusos, continuaron durante el fin de semana, pero no se informó de ningún avance.

Según Zelensky, Estados Unidos había propuesto una tregua navideña, pero Rusia rechazó la idea.

Mapa que muestra qué áreas de Ucrania están bajo control militar ruso o bajo control ruso limitado

Durante la noche, Rusia lanzó 635 drones y 38 misiles contra varias regiones de Ucrania, dijo la fuerza aérea ucraniana, añadiendo que 621 de ellos fueron derribados.

Las autoridades locales de la región central de Zhytomyr confirmaron la muerte de un niño.

El jefe regional, Vitaly Bunechko, declaró que el niño fue trasladado al hospital. Los médicos lucharon por su vida, pero al final no pudieron salvarlo. Otras cinco personas resultaron heridas en el ataque, añadió.

Mientras tanto, una mujer de 76 años murió y tres personas resultaron heridas cuando una casa en la región de Kiev fue alcanzada, según el servicio de emergencias estatales de Ucrania.

Un ataque en Khmelnytskyy, en el oeste de Ucrania, mató a un hombre de 72 años, dijo el jefe de la administración regional, Serhiy Tyurin.

Aviones de combate polacos fueron desplegando sus aviones en respuesta a los misiles y drones que apuntaban al oeste de Ucrania.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber atacado plantas del complejo militar-industrial ucraniano e instalaciones energéticas de apoyo. Añadió que todos los objetivos designados habían sido alcanzados.

Mientras tanto, según informes, Ucrania atacó una planta petroquímica en Stravropol, en el sur de Rusia.

Los videos compartidos por los medios de comunicación rusos en línea mostraron grandes llamas elevándose desde la dirección de la planta.

El gobernador de la región, Vladimir Vladimirov, declaró que un dron ucraniano impactó la planta y provocó un incendio. No se reportaron víctimas y los edificios residenciales resultaron ilesos.

Oleksandr Chyrvonyi, que vive en la ciudad de Zaporizhia, cerca de la línea del frente, dijo a la BBC que la noche del lunes fue «una experiencia extremadamente desagradable».

«Dormí cuatro o cinco horas; recibía constantes notificaciones que me despertaban diciendo que se aproximaban drones y misiles de crucero», dijo, añadiendo que la mayoría pasaban por su ciudad hacia las regiones occidental y central.

Los cortes de electricidad son la nueva normalidad. Zaporizhia tiene alrededor de 10 horas de electricidad de 24, afirmó.

Hay una «sensación general de falta de civilización», continuó, pero dijo que intenta tener «una ilusión de una vida normal».