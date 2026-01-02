Popular por sus noches de estudiantes, bares LGBTQ+ y centro de la ciudad transitable a pie, una salida nocturna en Leeds atrae a miles de personas cada fin de semana.

Sin embargo, los taxistas dicen que temen que los clientes y los peatones corran riesgos debido al tráfico, el comportamiento antisocial y los autos sin identificación en las paradas de taxis cuando intentan regresar a casa.

Los conductores han colaborado para financiar a los vigilantes de las paradas de taxis los viernes y sábados.

«La gente está borracha, es tarde por la noche y hay un comportamiento antisocial», dice Azhar Mahmood.

“Se suben a los taxis y no hay nadie que los detenga.

«Es peligroso.»

El conductor del coche de alquiler lleva 24 años llevando gente en viajes por Leeds y sus alrededores.

«Es bastante agitado», añade.

Título de la imagen, Azhar Mahmood dice que el uso indebido de las paradas de taxis es peligroso

El uso inadecuado de las paradas de taxis es un riesgo para la seguridad durante una salida nocturna, según el Grupo de Voluntarios de Taxis de Leeds.

«Los autocares aparcan en las filas, los conductores privados aparcan y también los repartidores», afirma un taxista que prefiere no revelar su nombre.

Lleva cuatro años trabajando en Leeds y comenta: «No hay suficiente espacio en las filas para los taxistas.

«Estamos haciendo que sea más seguro para las personas vulnerables, especialmente para aquellas que vuelven a casa después de la medianoche, han bebido demasiado y solo quieren subirse a un coche e irse a casa».

Sólo los conductores de coches de alquiler pueden detenerse en las paradas de taxis.

Los vehículos de alquiler privados deben reservarse con antelación y pueden enfrentarse a una multa o acciones legales si esperan pasajeros en la fila.

Al utilizar un rango, los conductores de coches de alquiler deben seguir un sistema de colas por orden de llegada.

El Grupo de Voluntarios de Taxis de Leeds dice que no seguir estas reglas puede generar desorden y peligro.

El grupo está reuniendo donaciones de los taxistas para financiar a los comisarios en las filas para ayudar a detener el estacionamiento no autorizado y ayudar a las personas que intentan encontrar sus autos reservados previamente.

El Ayuntamiento de Leeds también emplea guardias callejeros como parte de la iniciativa de seguridad nocturna de la autoridad.

Los alguaciles del consejo trabajan para un servicio de seguridad, tienen licencia completa de la SIA y reciben una capacitación rigurosa en técnicas de desescalada, protección y detección de personas vulnerables.

También se centran en promover la seguridad de las mujeres e identificar los riesgos asociados con el consumo de drogas o alcohol, según el consejo.

Sin embargo, el Grupo de Voluntarios de Taxis de Leeds dice que se necesitan más comisarios.

Un portavoz del Ayuntamiento de Leeds dice que están «al tanto y apoyan la prueba de un sistema de control de taxis».

Se trata de un avance positivo que se espera que facilite a los pasajeros el acceso a los servicios de coches de alquiler de forma segura y ordenada, y que refleja un acuerdo exitoso y de larga data en la estación de tren de Leeds, financiado por el Comité Comercial Conjunto de Coches de Alquiler.

Título de la imagen, Emily cree que intentar que personas ebrias hagan cola para tomar taxis sería caótico.

En una parada de taxis del centro de la ciudad, en vísperas de Navidad, hay varios conductores de empresas de alquiler privadas aparcados esperando a que alguien les dé trabajo, a pesar de que está prohibido.

«Es decepcionante», dice el taxista Akram Sharif.

Ha sido conductor de coche de alquiler en Leeds durante los últimos 40 años.

«No hay nadie que haga cumplir las normas: es un caos, ni siquiera se puede circular en coche.

«Los clientes se confunden, piensan que los coches privados son taxis.

«Estos alguaciles harán que todo sea un poco más fácil para todos».

Título de la imagen, Chloe Binns dice que los alguaciles podrían ayudar a las personas a encontrar sus taxis reservados

A pesar de los esfuerzos, no todos están convencidos de que los alguaciles sean la clave para mantener seguro el centro de la ciudad.

Tom Schofield estaba de fiesta cuando habló con la BBC.

«Podría causar más desorden hacer cola o intentar organizar a gente borracha», dice este hombre de 38 años.

«Todos intentan llegar a casa y ya casi todos se han pasado, lo que podría causar más desorden porque todos se agruparán para luchar por el próximo taxi».

Emily Bickerdike está de acuerdo: «Yo vivía en Lincoln, había una parada de taxis específica y siempre había una larga cola al final de la noche.

«Había peleas constantes y gente empujándose; era caótico», dice el joven de 29 años.

Sin embargo, Chloe Binns, de 31 años, dice que los alguaciles podrían ser beneficiosos.

Ella dice que normalmente utiliza vehículos de alquiler privados para volver a casa después de una noche de fiesta, pero que le resulta difícil encontrar los coches.

«Es difícil detenerlos, generalmente están estacionados en un lugar muy extraño, dondequiera que hayan podido detenerse», dice.

«Creo que a un comisario le resultaría difícil contener a la gente cuando ha bebido.