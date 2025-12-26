El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que las fuerzas estadounidenses han atacado al grupo Estado Islámico (EI) en Nigeria, acusándolo de «atacar y matar brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes».

Esto ocurre semanas después de que Trump amenazara con tomar medidas tras meses de acusaciones por parte de activistas y políticos en Washington de que militantes islamistas estaban atacando sistemáticamente a los cristianos en el país de África occidental.

Pero la BBC ha descubierto que algunos de los datos en los que se basa para llegar a esta conclusión son difíciles de verificar.

En septiembre, el popular presentador de televisión y comediante Bill Maher subió la apuesta al describir lo que estaba sucediendo como un «genocidio» .

Refiriéndose al grupo Boko Haram, dijo que «han matado a más de 100.000 personas desde 2009 y han quemado 18.000 iglesias».

Cifras similares también han ido ganando terreno en las redes sociales.

El gobierno de Abuja ha refutado estas afirmaciones, calificándolas de «una grave tergiversación de la realidad».

No negó la violencia letal en el país. Sin embargo, las autoridades afirmaron que «los terroristas atacan a todos los que rechazan su ideología asesina: musulmanes, cristianos y apátridas por igual».

Otros grupos que monitorean la violencia política en Nigeria dicen que el número de cristianos que han sido asesinados es mucho menor y que la mayoría de las víctimas de los grupos yihadistas son musulmanes.

El analista de seguridad nigeriano Christian Ani dijo que si bien los cristianos habían sido atacados como parte de una estrategia más amplia para crear terror, no era posible justificar las afirmaciones de que los cristianos estaban siendo atacados deliberadamente.

Y Nigeria enfrenta varias crisis de seguridad en todo el país, no solo violencia por parte de grupos yihadistas, y éstas tienen causas diferentes, por lo que no deben confundirse.

Los 220 millones de habitantes del país están divididos aproximadamente a partes iguales entre seguidores de las dos religiones, y los musulmanes son mayoría en el norte, donde se producen la mayoría de los ataques.

¿Qué dicen los políticos estadounidenses?

El destacado senador de Texas, Ted Cruz, ha estado haciendo campaña sobre este tema durante algún tiempo y, destacando cifras similares a las de Maher el 7 de octubre, escribió en X que «desde 2009, más de 50.000 cristianos en Nigeria han sido masacrados, y más de 18.000 iglesias y 2.000 escuelas cristianas han sido destruidas».

En un correo electrónico a la BBC, su oficina dejó en claro que, a diferencia de Maher, el senador no estaba calificando esto de «genocidio», sino de «persecución».

Pero Cruz acusó a las autoridades nigerianas de «ignorar e incluso facilitar el asesinato masivo de cristianos a manos de yihadistas islamistas». Trump, haciéndose eco de estas palabras, ha descrito a Nigeria como un «país deshonrado», afirmando que el gobierno «sigue permitiendo el asesinato de cristianos».

El gobierno nigeriano lo ha negado, afirmando que está haciendo todo lo posible para combatir a los yihadistas. Algunos funcionarios también han acogido con satisfacción la posibilidad de que Estados Unidos ayude a combatir a los insurgentes, siempre que no se haga de forma unilateral.

Las autoridades ciertamente han tenido dificultades para contener a los grupos yihadistas violentos y las redes criminales: la mayoría de las semanas parecen venir con historias de nuevos ataques o secuestros.

Boko Haram, tristemente célebre por el secuestro de las niñas de Chibok hace poco más de una década , ha estado activo desde 2009, pero sus actividades se han concentrado en el noreste, de mayoría musulmana. También han surgido otros grupos yihadistas, como la Provincia de África Occidental del Estado Islámico, que también operan en el noreste.

Las cifras de muertes de cristianos citadas por algunos en Estados Unidos son alarmantes, pero evaluar su exactitud es difícil.

¿De dónde salen sus números?

En cuanto a la fuente de los datos, en un podcast de septiembre , Cruz se refirió directamente a un informe de 2023 de la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho (InterSociety), una organización no gubernamental que monitorea y rastrea las violaciones de derechos humanos en Nigeria. Su oficina también envió a la BBC varios enlaces a artículos en línea sobre el tema, la mayoría de los cuales apuntaban a InterSociety.

Maher no respondió a una solicitud de la BBC sobre la fuente de sus cifras, pero dadas ciertas similitudes con las utilizadas por Cruz, parece probable que se basara en el trabajo de InterSociety.

El trabajo de InterSociety es opaco en lo que respecta a los datos que podrían estar dando forma a la política estadounidense hacia Nigeria.

En su informe publicado en agosto , que fue una amalgama de investigaciones anteriores y cifras actualizadas para 2025, dijo que los grupos yihadistas en Nigeria habían asesinado a más de 100.000 cristianos en los 16 años transcurridos desde 2009.

También señala que 60.000 «musulmanes moderados» también murieron durante este período.

InterSociety no compartió una lista detallada de fuentes, lo que dificulta verificar el número total de muertes que informa.

En respuesta a esta crítica, la organización ha declarado que «es prácticamente imposible reproducir todos nuestros informes y sus referencias desde 2010. Nuestro método sencillo consiste en seleccionar sus estadísticas resumidas y añadirlas a nuestros nuevos descubrimientos o hallazgos para elaborar nuestros nuevos informes». Sin embargo, las fuentes de datos citadas por InterSociety en sus informes no reflejan las cifras publicadas.