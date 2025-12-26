Estados Unidos ha lanzado ataques contra militantes vinculados al grupo Estado Islámico (EI) en el noroeste de Nigeria, donde los militantes han tratado de establecerse.

Los campamentos administrados por el grupo en el estado de Sokoto, que se encuentra en la frontera de Nigeria con Níger, fueron atacados, dijo el ejército estadounidense, añadiendo que una «evaluación inicial» sugirió «múltiples» muertes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los ataques del día de Navidad fueron «poderosos y letales» y calificó al grupo de «escoria terrorista», diciendo que había estado «atacando y asesinando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes».

El ministro de Asuntos Exteriores de Nigeria, Yusuf Maitama Tuggar, dijo a la BBC que se trataba de una «operación conjunta» y que «no tenía nada que ver con una religión en particular».

Tuggar afirmó que los ataques se habían planeado desde hacía tiempo y que se habían basado en información de inteligencia proporcionada por Nigeria. Tampoco descartó nuevos ataques.

En referencia al momento de los ataques, dijo que no tenían «nada que ver con la Navidad, podría ser cualquier otro día: tienen que ver con atacar a terroristas que han estado matando a nigerianos».

El gobierno nigeriano lleva varios años luchando contra una compleja red de grupos yihadistas, que incluye a Boko Haram y grupos escindidos vinculados al EI, pero principalmente en el noreste del país, a cientos de kilómetros del estado de Sokoto.

El testigo ocular Umar Jabo dijo a BBC News que el ataque tuvo lugar el jueves por la noche cerca del pueblo de Jabo: «Todos pensaron que era un avión. Se estrelló en los campos.

«Aquí en Jabo vivimos en paz y no hay ningún conflicto entre nosotros y los cristianos», añadió, negando que algún combatiente del EI hubiera muerto.

La administración Trump ha acusado anteriormente al gobierno nigeriano de no proteger a los cristianos de los ataques yihadistas y ha afirmado que se está perpetrando un «genocidio».

Trump ha calificado a Nigeria de «país de particular preocupación», una designación utilizada por el Departamento de Estado estadounidense que prevé sanciones contra países «involucrados en graves violaciones de la libertad religiosa».

Se ordenó al ejército estadounidense prepararse para intervenir en Nigeria en noviembre .

En ese momento, un asesor del presidente nigeriano, Bola Tinubu, dijo a BBC News que los militantes habían atacado a personas «de todas las religiones» y dijo que cualquier acción militar estadounidense debería llevarse a cabo de manera conjunta.

Los grupos que monitorean la violencia dicen que no hay evidencia que sugiera que los cristianos están siendo asesinados más que los musulmanes en Nigeria, un país dividido aproximadamente en partes iguales entre seguidores de las dos religiones.

En una publicación en las redes sociales publicada el día de Navidad por la tarde, confirmando los ataques, Trump dijo que «no permitiría que el terrorismo islámico radical prospere».

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el jueves que estaba «agradecido por el apoyo y la cooperación del gobierno nigeriano».

«¡Feliz Navidad!», añadió, escribiendo en X.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó más tarde un vídeo corto que parecía mostrar el lanzamiento de un misil desde un barco.

Los militantes aliados al EI han buscado establecer una presencia en dos estados del noroeste, mientras que un grupo separado vinculado al EI tiene un bastión en el noreste de Borno.

El viernes por la mañana, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria dijo en un comunicado que las autoridades del país «siguen comprometidas en la cooperación de seguridad estructurada con socios internacionales, incluido Estados Unidos de América, para abordar la persistente amenaza del extremismo terrorista y violento».

«Esto ha dado lugar a ataques de precisión contra objetivos terroristas en Nigeria mediante ataques aéreos en el noroeste», señala el comunicado.

Grupos yihadistas como Boko Haram y sus filiales vinculadas al EI han causado estragos en el noreste de Nigeria durante más de una década, matando a miles de personas.

La mayoría de las víctimas han sido musulmanes, según Acled, un grupo que analiza la violencia política en todo el mundo.

Bulama Bukati, abogado de derechos humanos y analista de conflictos nigeriano, especuló que los ataques del jueves tenían como objetivo un grupo escindido relativamente nuevo alineado con EI, que se originó en la región del Sahel y recientemente trasladó a sus combatientes a Nigeria.

El grupo más grande vinculado al EI en Nigeria -Estado Islámico Provincia de África Occidental- opera en el noreste del país, dijo a BBC World Service, mientras que el grupo más pequeño -conocido localmente como Lakurawa- ha buscado establecer una base en el estado noroccidental de Sokoto.

Continuó: «Comenzaron a ingresar a Nigeria en 2018, pero en los últimos 18 meses o dos años establecieron campamentos en el estado de Sokoto y el estado de Kebbi.

«Han estado lanzando ataques e imponiendo sus leyes sociales a la gente del estado de Sokoto durante los últimos 18 meses aproximadamente».