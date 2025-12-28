26 dic (Reuters) – Tres días de fuertes lluvias que provocaron inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en el sur de California disminuyeron el viernes, mientras los residentes de las casas en el centro turístico de montaña de Wrightwood, muy afectado, comenzaron a sacar el barro y evaluar los daños.

La tormenta navideña empapó la gran cuenca de Los Ángeles con hasta 6 pulgadas de lluvia hasta el viernes, con 12 pulgadas o más medidas en las montañas de menor elevación al este de la ciudad, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El diluvio, que comenzó alrededor de la víspera de Navidad, fue generado por la última tormenta fluvial atmosférica de la región, una enorme corriente de aire de humedad densa extraída del Pacífico y transportada tierra adentro.

Las lluvias torrenciales estuvieron acompañadas de fuertes vientos racheados que derribaron árboles y cables eléctricos en toda la región, causando cortes de electricidad. Cayeron fuertes nevadas en las zonas altas de las montañas.

Incluso antes de la tormenta, las autoridades emitieron alertas de evacuación para los barrios considerados vulnerables a inundaciones repentinas y flujos de escombros, especialmente cerca de laderas previamente devastadas por incendios forestales. Se instó a los conductores a evitar viajar siempre que fuera posible.

Aunque las lluvias estaban disminuyendo el viernes, una alerta de inundaciones seguía vigente para gran parte del sur de California .

Wrightwood, CA – 25 de diciembre: Los escombros de los daños causados ​​por la tormenta cubren un automóvil en Wrightwood el jueves 25 de diciembre de 2025 en Wrightwood, CA. (Eric Thayer / Los Angeles Times vía Getty Images) Eric Thayer vía Getty Images Más

En Wrightwood, una ciudad de unos 5.000 habitantes que sufrió la peor parte de la tormenta en las montañas de San Gabriel al noreste de Los Ángeles, los inspectores de seguridad del condado comenzaron las evaluaciones iniciales de las pérdidas de propiedad.

Varias docenas de casas resultaron gravemente dañadas por ríos de lodo que atravesaron la ciudad el miércoles, y los funcionarios estaban atentos a cualquier flujo de escombros adicional que pudiera ocurrir, dijo el portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino, Ryan Beckers.

“Las advertencias de evacuación para Wrightwood siguen vigentes y todas las carreteras de la zona están cerradas, excepto para los residentes”, dijo.

Misty Cheng, de 49 años, una contadora propietaria de una casa de vacaciones en Wrightwood, dijo que se enteró de que la propiedad estaba siendo tragada por un deslizamiento de tierra gracias a un vecino que le envió un video.

«Mi casa está enterrada bajo más de un metro y medio de lodo», dijo Cheng, hablando con Reuters por teléfono celular desde su residencia principal en la cercana Upland, donde se alojaba cuando ocurrió el deslizamiento.

Un chorro de lodo se había colado en la casa a través de una pared derrumbada del garaje adjunto, llenando la sala de estar. Para cuando regresó a la propiedad para ver los daños con sus propios ojos y rescatar algunas pertenencias, el lodo se había endurecido formando un montículo lo suficientemente sólido como para que ella pudiera pararse sobre él.

«Pude sacar un montón de artículos personales de la casa», dijo, principalmente del segundo piso, que quedó intacto. Sin seguro contra inundaciones, Cheng abrió una página de GoFundMe para recaudar fondos para las reparaciones.

Imágenes de video aéreas publicadas en línea por el departamento de bomberos mostraron grupos de casas y vehículos en la ciudad cubiertos de paredes de barro mientras los equipos en cargadores frontales comenzaron a limpiar las carreteras obstruidas.

Beckers dijo que los equipos de emergencia rescataron a un par de docenas de personas que quedaron atrapadas por las crecidas de agua y los flujos de escombros en sus vehículos o casas durante las vacaciones, pero no se reportaron muertes ni heridos graves en Wrightwood.

El Servicio Meteorológico dijo que se esperaba que el sur de California se seque durante el fin de semana, mientras que en todo el país una gran tormenta invernal amenazaba con comenzar a arrojar niveles récord de nieve sobre partes del estado de Nueva York a partir del viernes por la noche.

(Información de Jill Connelly en Wrightwood, California; redacción e información adicional de Steve Gorman en Washington; información adicional de Rich McKay en Atlanta; edición de Donna Bryson, Alistair Bell, Nick Zieminski y Raju Gopalakrishnan)