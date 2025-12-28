La policía ha hecho un llamamiento al público para que ayude a encontrar a un hombre que se fugó de la prisión HMP Springhill cerca de Grendon Underwood.

Los oficiales dicen que Mahad Elmi, de 27 años, salió de la prisión abierta en algún momento entre la noche del jueves (25 de diciembre) y las primeras horas de la mañana del viernes (26 de diciembre).

Ya no tiene ninguna autoridad ni licencia para estar en la comunidad y, por lo tanto, se le considera ilegalmente en libertad.

Se describe a Elmi como una mujer negra, de alrededor de 1,70 m de alto, de complexión mediana, con cabello negro de largo medio, barba y ojos marrones.

La policía cree que también puede tener vínculos con la zona suroeste de Londres.

HMP Springhill es una prisión de categoría D, de bajo nivel, que se centra en preparar a los reclusos para la vida una vez que son liberados.

El sargento detective Matthew French, del Equipo de Delitos Prioritarios de Buckinghamshire, dijo: “Estamos pidiendo la ayuda del público para localizar a Mahad Elmi, quien se encuentra ilegalmente prófugo tras salir y no regresar a HMP Springhill.

“Si ves a Elmi, no te acerques a él y llama al 999.

“Si tiene alguna información sobre dónde puede estar Elmi, llame al 101 o haga un informe en línea, citando el número de referencia 43250653119”.