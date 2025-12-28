El proyecto incluiría 48 apartamentos y otras 25 cabañas si se aprueba [Churchill Living/Planning Issues]

En enero se realizará una investigación de planificación para decidir si se debe construir un complejo de jubilados después de que un consejo rechazara la propuesta.

El desarrollo de Churchill Living incluiría 48 apartamentos, 25 cabañas, instalaciones comunes y estacionamiento en South Street en Bridport.

El Ayuntamiento de Dorset se negó a dar permiso en marzo después de afirmar que el plan no conseguía proporcionar «un entorno peatonal inclusivo, seguro y accesible para todos».

La investigación, presidida por un inspector de planificación, se celebrará en el Ayuntamiento de Dorchester a partir del 13 de enero y está prevista una duración de dos días. Se podrá seguir en directo por internet .