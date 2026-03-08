Los votantes suizos acudirán a las urnas este fin de semana para decidir si reducen drásticamente la tarifa anual de la licencia de su emisora nacional.
Si se aprueba la propuesta, la tasa suiza se reduciría a 200 francos (190 libras esterlinas; 260 dólares estadounidenses) anualmente, y las empresas estarían exentas.
La medida cuenta con el respaldo del partido derechista Partido Popular Suizo, que sostiene que el coste actual no está justificado cuando los ciudadanos suizos están luchando contra la crisis del coste de vida.
El partido también cuestiona la eficiencia de la SBC. «En el siglo XXI, se pueden producir programas a un coste mucho menor que hace 30 o 40 años», declaró Manfred Bühler, diputado del Partido Popular, a los medios suizos. «Doscientos francos son suficientes».
Pero los opositores a la medida dicen que gran parte de la tarifa de licencia se destina a garantizar que los cuatro idiomas suizos: alemán, francés, italiano y romanche – estén representados.
Los cuatro tienen sus propios canales de radio y televisión, y cada uno transmite noticias nacionales y locales diariamente.
Fabian Molina, diputado del Partido Socialdemócrata, teme que los recortes en el impuesto de circulación socaven la «cohesión nacional» de Suiza, donde se supone que todas las regiones y comunidades lingüísticas deben ser tratadas por igual.
También le preocupa el impacto en la cobertura de noticias internacionales de SBC. La emisora mantiene corresponsales en Estados Unidos, Rusia, China, Oriente Medio y Latinoamérica, así como en Bruselas, Berlín, París, Roma y Londres.
«Como país neutral tenemos una perspectiva única del mundo, y sólo nuestros corresponsales pueden transmitirla a la gente», afirmó Molina.
La SBC ha advertido de la pérdida de cientos de puestos de trabajo si se aprueba un recorte a la tarifa de licencia, y dijo que la cobertura de noticias y deportes de la organización se reduciría drásticamente.
A diferencia de muchos otros países europeos, incluido el Reino Unido, donde el fútbol de primera división ha pasado a emisoras privadas que requieren pagos de suscripción, la SBC todavía transmite mucho fútbol, así como todos los deportes de invierno en los que los suizos se destacan.
Hasta hace apenas unas semanas, parecía que los votantes estarían dispuestos a respaldar el recorte.
Entonces llegó la intervención de una fuente inesperada. En la versión alemana del medio de comunicación estatal ruso RT, alguien que se hacía llamar Hans-Ueli Läppli instó a los suizos a apoyar la reducción de la tasa de licencia. El nombre es tan cliché que casi con toda seguridad se trata de un seudónimo.
El escritor acusó a la SBC de «rusofobia… información selectiva, moralización sobre cuestiones políticas e ignorancia de hechos incómodos» y de «manipular» a la población suiza.
Para muchos votantes, tanto de izquierda como de derecha, esto fue demasiado. La neutral Suiza respaldó las sanciones europeas contra Rusia, calificando la invasión de Ucrania de violación del derecho internacional, lo que provocó considerables críticas por parte de Moscú.
Aunque Suiza y su gobierno han sido blanco de varias campañas de desinformación respaldadas por el Kremlin, no se ha unido a la UE en la prohibición de RT, que sigue disponible en línea aquí.
Pero el artículo que explica a los suizos cómo votar fue considerado por muchos como una flagrante interferencia en su ampliamente respetado sistema de democracia directa y causó un verdadero enojo.
Los miembros del comité que lidera la campaña para reducir la tasa de licencia dicen que no tuvieron nada que ver con el artículo de RT, que no tuvieron contacto con los medios rusos y que no están de acuerdo con la acusación de que el periodismo de SBC es selectivo o manipulador.
Su objetivo, explica Susanne Brunner, miembro del comité, es «reducir la tasa de licencia de la SBC a 200 francos suizos, para aliviar la carga de los hogares y las empresas».
Tras la publicación del artículo de RT, el debate sobre la tasa de licencia de la SBC cambió. Aparecieron carteles de un grupo antipopulista que instaba a los votantes a no «favorecer a los autócratas», con imágenes del presidente ruso Vladimir Putin, el húngaro Viktor Orban y el presidente estadounidense Donald Trump.
La mayoría de los medios de comunicación independientes de Hungría han sido tomados por partidarios de su primer ministro nacionalista-conservador, y la historia de RT salió casi al mismo tiempo que el Washington Post anunció despidos masivos.
El gobierno suizo y todos los partidos políticos, excepto el Partido Popular Suizo, instan a votar por el «no». Numerosas asociaciones deportivas y grupos culturales también hacen campaña por el «no».
Las encuestas de opinión recientes previas al referéndum del domingo sugieren que entre el 54 y el 57 por ciento de los votantes optarán por mantener la tasa de licencia como está.
«La gente entiende que la crisis del costo de vida no se resolverá recortando una tarifa relativamente pequeña que cada hogar tiene que pagar sólo una vez al año», dice Molina.
En las elecciones del domingo también se votarán propuestas para crear un fondo climático multimillonario, consagrar en la constitución una garantía para mantener los pagos en efectivo con monedas y billetes y cambiar la forma en que se gravan los ingresos de las parejas casadas.