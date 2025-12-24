La policía ha incautado una bicicleta eléctrica adaptada capaz de circular a más de 160 km/h.
La bicicleta fue vista y detenida por el equipo de policía del vecindario en el área de Clifton en York el sábado por la noche.
Fue uno de los dos incautados por los oficiales en la misma noche y se encontró que era capaz de alcanzar una velocidad de hasta 103,8 mph.
Un portavoz de la policía de North Yorkshire dijo que el límite legal para una bicicleta eléctrica era de 25 km/h y que «el motor siempre debe apagarse y tener pedaleo asistido, algo que este no hacía».