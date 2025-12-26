Tess Daly y Claudia Winkleman harán su última aparición en Strictly Come Dancing el día de Navidad, más de una década después de que comenzaron a presentar el espectáculo juntas.

La pareja supervisará el especial de Navidad Strictly, que se transmite por BBC One a las 17:30 y verá a seis parejas luchar bajo la bola de purpurina.

Daly y Winkleman sorprendieron a los fanáticos en octubre al anunciar que dejarían la serie al final de la serie actual.

Mucha atención se ha centrado en quién podría reemplazarlos, con Zoe Ball, Rylan, Janette Manrara, Alan Carr y Holly Willoughby entre los nombres sobre los que se especula.

Después de unos años difíciles para el programa, algunos también se han estado preguntando qué será lo próximo para la competencia.

Pero la periodista de entretenimiento Emma Bullimore dice que mucha gente todavía querrá el trabajo.

«No se equivoquen, este sigue siendo un programa muy popular en la televisión británica», declaró a BBC News. «Pocos programas unen a las familias como lo hace Strictly».

‘El fin de una era’

Mira: Claudia y Tess anuncian que dejarán Strictly Come Dancing

Para muchos, Daly y Winkleman son las caras de Strictly.

Daly ha presentado desde la primera temporada hace 21 años, y empezó junto a Sir Bruce Forsyth. Winkleman se unió en 2014, tras haber presentado el programa hermano de Strictly, It Takes Two, desde 2004.

La pareja se convirtió en el primer dúo femenino presentador del programa de televisión del sábado por la noche en horario de máxima audiencia.

Su revelación de que se retiraban provocó una gran reacción en línea y también sorprendió a los concursantes , con las estrellas de la última serie diciéndome «nadie lo vio venir».

En una declaración conjunta en Instagram en octubre, la pareja dijo que presentar el programa había sido «un sueño absoluto».

Claudia Winkleman y Tess Daly vestidas de blanco, fotografiadas en el especial de Navidad

El especial de Navidad es el episodio final de Strictly de Claudia Winkleman y Tess Daly.

«Lloraremos cuando digamos el último ‘sigue bailando’, pero seguiremos diciéndonoslo. Quizás en chándal, en casa, con una pizza en la mano», añadió la pareja.

No dieron ningún motivo de su decisión de irse, simplemente dijeron que «siempre íbamos a irnos juntos y ahora se siente como el momento adecuado».

La directora de contenidos de la BBC, Kate Phillips, lo calificó como «el fin de una era».

«Ambos han sido anfitriones increíbles en el corazón mismo del programa, su pasión y dedicación han ido más allá», dijo en ese momento.

Brillo, estilo y muchos reflejos.

El estilo de Claudia a través de los años

Ha habido brillo, estilo y una gran cantidad de momentos memorables a lo largo de los años que Daly y Winkleman han estado al mando.

Durante la semifinal de Strictly de este año, se reprodujo un paquete especial con sus mejores momentos trabajando en el programa.

El montaje incluyó momentos desde los primeros años hasta recuerdos más recientes, así como entrevistas con los jueces.

Los clips incluían a Daly y Winkleman diciéndole a Sir Bruce que esperaban no «decepcionarlo», a Daly «cortando» a Winkleman en un truco de magia y a Winkleman disfrazado de fantasma solo para que Daly le dijera «Halloween es la semana que viene».

Después de reproducir el video, cada pareja recibió su propio trofeo exclusivo en forma de bola de brillo dorado.

¿Quién le envió a Tess y Claudia un mensaje de despedida especial?

También completaron un maratón de baile de 24 horas en 2019 para Comic Relief, recaudando más de £1 millón bailando sin parar durante 24 horas y cinco minutos.

En 2024, el año del 20.° aniversario de Strictly, la pareja recogió el premio al mejor programa de entretenimiento en los premios Bafta TV.

A principios de este año, Winkleman -que también presenta The Traitors- y Daly fueron nombrados miembros de la Orden del Imperio Británico (MBE) por el rey Carlos III en las ceremonias de investidura en el Castillo de Windsor, por sus servicios a la radiodifusión.

El sábado pasado, fue una noche emotiva en el salón de baile, ya que Winkleman y Daly presentaron la final de Strictly por última vez, con la Reina entre quienes rindieron homenaje a los anfitriones de larga trayectoria.

En un mensaje leído por el juez Craig Revel Horwood, la Reina Camilla dijo que su «calidez, compasión y pura felicidad» habían sido el núcleo del éxito del programa, y ​​agregó: «Creo que hablo por todos cuando digo que han sido absolutamente fa-bu-losos».