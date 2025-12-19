La BBC ha anunciado una reorganización de un comité editorial clave tras las críticas sobre cómo la emisora ​​manejó las preocupaciones sobre la edición de un discurso de Donald Trump y otros asuntos.

Una revisión interna, publicada el viernes, dijo que los ejecutivos de la BBC no actuaron «con la suficiente rapidez o decisión tras el descubrimiento de la edición engañosa de un discurso del presidente Trump en un programa Panorama».

La disputa por la edición provocó las renuncias del director general y del jefe de noticias de la BBC el mes pasado, y condujo a una demanda multimillonaria por parte de Trump.

El presidente de la BBC, Samir Shah, dijo que los cambios en el comité de estándares editoriales de la junta de la BBC «garantizarán que se tomen medidas rápidas, apropiadas y transparentes para abordar los problemas editoriales lo más eficazmente posible, cuando sea que ocurran».

Sin embargo, el comité ya no incluirá al presidente de la BBC. Esto significa que el panel renovado no estará presidido por Shah, quien fue criticado por su gestión de la reciente crisis. Tampoco incluirá al director de noticias de la BBC.

Sin embargo, el miembro del consejo Sir Robbie Gibb, un ex director de comunicaciones de Downing Street cuyo papel en la BBC ha sido objeto de escrutinio, permanecerá y estará acompañado por dos compañeros directores no ejecutivos.

Se realizarán cambios para «aclarar y centrar» el cometido del comité y establecer un «enfoque sólido y transparente» para abordar las preocupaciones editoriales, como las del episodio de Panorama, y ​​hacerlo con prontitud.

Caroline Thomson, miembro de la junta directiva de la BBC, llevó a cabo la revisión y será la nueva presidenta del comité.

Las directrices de edición de la BBC se mantienen sin cambios

Las preocupaciones sobre la edición de Panorama y otros asuntos editoriales, incluida la cobertura del conflicto entre Israel y Gaza y las cuestiones trans, salieron a la luz el mes pasado en un memorando interno filtrado.

El viernes también se publicó una revisión de las cuestiones planteadas y se concluyó que las directrices para los periodistas de la BBC sobre el uso de la edición no deberían cambiarse a pesar de la controversia sobre Panorama.

Las directrices editoriales actuales de la BBC establecen que la edición «nunca debe utilizarse para dar a la audiencia una impresión materialmente engañosa de los acontecimientos».

Peter Johnston, director de quejas y revisiones editoriales de la BBC, afirmó: «Me pidieron que revisara las directrices editoriales sobre el uso de la edición. No creo que sea necesario ningún cambio, pero nos aseguraremos de que se refuercen estas lecciones».

El señor Johnston dijo que la edición de Panorama era el «problema clave sin resolver» del memorando filtrado y que se habían tomado medidas para abordar las otras preocupaciones.

La BBC se disculpó previamente por un «error de juicio» que significó que el documental dio «la impresión errónea de que el presidente Trump había hecho un llamado directo a la acción violenta» durante su discurso el día de los disturbios del Capitolio el 6 de enero de 2021.

A principios de esta semana, la BBC dijo que se defendería de una demanda presentada por Trump, quien dijo que el episodio de Panorama constituía difamación y violación de una ley de prácticas comerciales.