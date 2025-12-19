Sir Alex Ferguson solía tener una frase que solía utilizar cuando los problemas llegaban a la puerta del legendario entrenador del Manchester United.

«No hay necesidad de buscar problemas porque no pasará mucho tiempo antes de que los problemas te encuentren», le gustaba decir al escocés.

Bueno, Rubén Amorim ha tenido problemas esta semana.

El entrenador del United se presentará ante los medios en breve para hablar sobre el viaje del domingo al Aston Villa , que se encuentra en buena forma .

Antes de llegar al tema -y específicamente a cómo lidiar con las ausencias de Bryan Mbeumo, Amad Diallo y Noussair Mazraoui debido a la Copa Africana de Naciones, además de Casemiro, quien está suspendido- tiene que lidiar con la camiseta de ‘Free Kobbie Mainoo’ y la afirmación de Bruno Fernandes de que no todos en el United están tan comprometidos como deberían.

Amorim es bueno con las palabras. Necesita encontrar alguien para lidiar con esos problemas.