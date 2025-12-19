La investigación sobre el colapso de la central eléctrica de Didcot que mató a cuatro trabajadores se completará el próximo año, dijo la policía.

La planta de carbón en desuso de Didcot A estaba a punto de ser demolida cuando parte de su sala de calderas se derrumbó el 23 de febrero de 2016.

Los familiares de las víctimas dijeron anteriormente que encontraron «impactantes» los retrasos en la investigación y describieron la espera como «realmente dura» .

El subdirector de policía de Thames Valley dijo que la fuerza ahora confía en que «nuestra investigación dedicada y compleja… estará completa el próximo año».

Ken Cresswell, de 57 años, John Shaw, de 61, ambos de Rotherham, Michael Collings, de 53 años, de Teesside, y Christopher Huxtable, de 34 años, de Swansea, murieron en el colapso.

En el sentido de las agujas del reloj desde arriba a la izquierda: John Shaw, Christopher Huxtable, Michael Collings y Ken Cresswell

La recuperación de sus cuerpos tardó más de seis meses, lo que provocó críticas de sus familiares.

Mark Anthony, editor de Demolition News, dijo que era «una vergüenza nacional» que sus familiares todavía estuvieran esperando respuestas.

El año pasado, el Sr. Anthony inició una petición pidiendo una investigación pública sobre el tiempo que había llevado.

«Desafortunadamente, esto tiene precedentes», dijo, comparándolo con las investigaciones sobre los desastres de Hillsborough y Grenfell.

«No ha habido ninguna presión por parte del Ministerio del Interior ni del Ministro del Interior para que la policía de Thames Valley… resuelva todo más rápido».

El subjefe de policía Ben Snuggs dijo que el equipo de investigación había recopilado y analizado más de 6.500 pruebas, 90.000 imágenes y 230.000 artefactos de medios digitales.

«Se han realizado más de 180 horas de entrevistas en vídeo a testigos y sospechosos, además de las 2.812 declaraciones tomadas», dijo.

«Actualmente estamos completando las entrevistas finales con sospechosos y testigos clave, mientras continuamos reuniendo evidencia pericial, y se ha solicitado la opinión de especialistas adicionales.

«Las familias de las cuatro víctimas han sido informadas, así como nuestros socios, testigos y partes interesadas».