Un hombre que atacó a su pareja con un cuchillo mientras paseaban por el bosque fue condenado a 15 años de cárcel por intento de asesinato.

Robert Reardon, de 32 años, se declaró culpable en octubre de llevar a cabo el ataque en Burnham Beeches, Buckinghamshire, en mayo.

La policía dijo que justo antes del ataque, Reardon, de High Street en Lowestoft, Suffolk, intentó enviar un mensaje telefónico supuestamente de su víctima afirmando que esta estaba teniendo pensamientos suicidas.

El detective Connor Townsend, de la policía de Thames Valley, dijo que «no había excusa para este ataque violento y despreciable, y es notable que su víctima sobreviviera a este asalto sostenido».

El ataque prolongado ocurrió en mayo en Burnham Beeches, Buckinghamshire.

La policía dijo que Reardon apuñaló a su compañero, un hombre de unos 20 años cuyo nombre no ha revelado la policía, en la espalda y la garganta mientras caminaban por el bosque, cerca de Slough, el viernes 23 de mayo.

Los detectives dijeron que había pedido usar el teléfono móvil de su pareja, que luego utilizó en un intento de enviar un mensaje a la madre de la víctima «sugiriendo que la víctima tenía pensamientos suicidas».

Sin embargo, el mensaje no se envió y la víctima lo vio momentos antes de que Reardon lanzara su ataque con un cuchillo de carne.

Continuó apuñalándolo, a pesar de sus súplicas para que parara.

La víctima fue apuñalada, golpeada con una vela y estrangulada, pero logró desarmar a Reardon dos veces y escapar, dijo la policía.

El ataque terminó cuando la víctima corrió hacia una carretera y encontró a un paseador de perros, quien llamó a los servicios de emergencia.

En ese momento Reardon huyó.

La víctima sufrió múltiples y extensas heridas graves en el ataque, pero sobrevivió gracias a la experiencia de los profesionales médicos, dijo la policía.

El detective Connor Townsend dijo que fue «un ataque verdaderamente horrible y frenético por parte de Reardon contra alguien a quien conocía bien».

El detective Townsend dijo que Reardon mostró «cierto grado de premeditación» con el mensaje que intentó enviar a la madre de la víctima «para encubrir lo que pretendía hacer».

«Reardon es un individuo muy peligroso y ahora enfrentará una sentencia de prisión muy severa como resultado de este ataque sostenido», agregó.