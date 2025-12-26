El Parlamento de Argelia aprobó por unanimidad una ley que declara un crimen la colonización del estado norteafricano por parte de Francia y exige disculpas y reparaciones.

La ley también criminaliza la glorificación del colonialismo, según informa la televisión estatal.

La votación es la última señal de que las relaciones diplomáticas entre los dos países están cada vez más tensas y algunos observadores afirman que están en su nivel más bajo desde que Argelia obtuvo su independencia hace 63 años.

La colonización francesa de Argelia, entre 1830 y 1962, estuvo marcada por masacres, deportaciones a gran escala y culminó en una sangrienta guerra de independencia. Argelia afirma que la guerra cobró la vida de 1,5 millones de personas, mientras que historiadores franceses estiman una cifra mucho menor.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha reconocido previamente que la colonización de Argelia fue un «crimen contra la humanidad», pero no ha ofrecido disculpas.

Los legisladores llevaban pañuelos con los colores de la bandera nacional y coreaban «viva Argelia» mientras aplaudían la aprobación del proyecto de ley en el parlamento, informa la agencia de noticias AFP.

Según la legislación, Francia tiene «responsabilidad legal» por las «tragedias que causó» y una compensación «plena y justa» es un «derecho inalienable del Estado y del pueblo argelinos».

Francia aún no se ha pronunciado sobre la votación.

Llega en un momento de creciente presión sobre las potencias occidentales para que ofrezcan reparaciones por la esclavitud y el colonialismo y devuelvan los objetos saqueados que aún se conservan en sus museos.

Los legisladores argelinos han estado exigiendo que Francia devuelva un canon de bronce del siglo XVI, conocido como Baba Merzoug, que significa «Padre Bendito», que era considerado el protector de Argel, actual capital de Argelia.

Las fuerzas francesas capturaron la ciudad en 1830, en su tercer intento, y retiraron el cañón, que ahora se encuentra en la ciudad portuaria de Brest, en el noroeste de Francia.

En 2020, Francia devolvió los restos de 24 combatientes argelinos que murieron resistiendo a las fuerzas coloniales francesas en el siglo XIX.

El mes pasado, Argelia acogió una conferencia de estados africanos para impulsar la justicia y las reparaciones.

El ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, dijo que un marco jurídico garantizaría que la restitución no fuera considerada «un regalo ni un favor».

Las relaciones diplomáticas entre Argelia y Francia se deterioraron el año pasado, cuando Macron anunció que Francia reconocía la soberanía marroquí del Sáhara Occidental y respaldó un plan de autonomía limitada para el territorio en disputa.

Argelia apoya al Frente Polisario, proindependentista, en el Sáhara Occidental y es considerado su principal aliado.

El novelista franco-argelino Boualem Sansal fue arrestado en el aeropuerto de Argel y encarcelado durante cinco años, antes de ser indultado por el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune el mes pasado.

Los fiscales dijeron que había socavado la seguridad nacional al hacer comentarios que cuestionaban las fronteras de Argelia.