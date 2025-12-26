Un hombre de 31 años compareció ante el tribunal acusado de intento de asesinato en Edimburgo en relación con una disputa entre bandas.

John Moore, de North Lanarkshire, no se declaró culpable de tres cargos de incendio intencional, peligro de muerte e intento de asesinato, y un cargo de reinicio en el Tribunal del Sheriff de Edimburgo.

El restablecimiento implica poseer una propiedad adquirida a sabiendas mediante robo.

Los incidentes tuvieron lugar en Niddrie Marischal Crescent, Pitcairn Grove y Prestonfield Crescent el 17 de abril.

Se le concedió la libertad bajo fianza y comparecerá nuevamente en una fecha posterior.

Operación Portaledge

Esto eleva el número total de arrestos en el marco de la Operación Portaledge a 63.

La Operación Portaledge se lanzó después de una serie de incidentes violentos a principios de este año.

La disputa ha provocado asaltos, tiroteos y atentados con bombas incendiarias en todo el este y el oeste de Escocia.

Lea la cronología completa aquí .