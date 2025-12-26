Hace 7 horas

Un teatro que fue remodelado con un coste de 3,5 millones de libras rompió su récord de taquilla desde su reapertura, dijo un consejo.

Ipswich Regent, el local más grande de su tipo en East Anglia , vio mejoradas sus zonas de bar y su accesibilidad, con la fachada Art Decó restaurada.

El teatro, que abrió sus puertas como Gaumont en noviembre de 1929, ha acogido actuaciones de artistas como The Beatles, Rolling Stones, Buddy Holly, Dolly Parton, Tina Turner, Little Mix, Girls Aloud y The Darkness.

Reabrió sus puertas en noviembre y la concejala del distrito de Ipswich, Jane Riley, dijo que el público había vuelto en masa para ver la producción de pantomima de Cenicienta.

Una vista de un bar tomada desde una zona de asientos, que muestra mesas y sillas e iluminación estilo Art Decó.

Título de la imagen,El salón tiene un nuevo bar y un aspecto retro a sus accesorios y equipamientos originales.

«La pantomima festiva de 2025, Cenicienta, ha sido la producción perfecta para celebrar el regreso del Teatro Regent de Ipswich, y ya hemos batido el récord de taquilla», afirmó.

«La energía en el teatro es mágica y estamos encantados de volver a recibir al público en nuestro hermoso recinto».

El proyecto, que duró siete meses, también incluyó la remodelación de las áreas del salón y el vestíbulo, la introducción de una nueva oficina para el personal y un bloque de baños, y mejoras de accesibilidad que incluyeron un nuevo acceso por ascensor y un acceso con rampa mejorado.

Una imagen en blanco y negro tomada fuera de un teatro muestra largas filas de gente. El nombre sobre la marquesina es Gaumont.

Título de la imagen,Cientos de personas hicieron cola para ver a los Bay City Rollers en 1975

Un cartel de teatro amarillo de 1963, con los nombres de las bandas en rojo y amarillo para The Beatles y Roy Orbison, y en amarillo y azul para Gerry and the Pacemakers, con imágenes en blanco y negro de sus rostros. El cartel dice: En el escenario Gaumont – Ipswich, miércoles 22 de mayo a las 18:35 y 20:45, solo un día. Otros artistas incluidos son Erkey Grant, Ian Crawford, David Macbeth, Louise Cordet, Terry Young Six y Tony Marsh. Asientos: 10/6, 9/6, 8/8, 7/6, 6/6 y 5/6.

Título de la imagen,El Gaumont fue una parada en una famosa gira de 1963, cuando los Beatles usurparon al cabeza de cartel previsto, Roy Orbison, y se convirtieron en el acto de cierre.

El proyecto incluyó a las firmas KLH Architects, Johns Slater and Haward, con sede en Ipswich, y Mixbrow Construction, con sede en el cercano Needham Market.